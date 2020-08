Presidente Luis Abinader: Por un Gobierno ético y una verdadera justicia

Tabaré Ramos Concepción

Luego de los resultados de uno de los procesos elec­cionarios más largos, com­plejos y agotadores de nuestro país en toda su historia, donde se celebra­ron prácticamente cuatro elecciones (octubre, febre­ro, marzo y julio), la últi­ma celebrada en medio de la pandemia del Covid-19 que está azotando la ma­yor parte del mundo, gra­cias al Todopoderoso y al carácter cívico de los domi­nicanos tenemos un vere­dicto y un nuevo presiden­te: Luis Abinader Corona.

Para nadie es un secreto que la mayor aspiración que tiene el pueblo domi­nicano en el Gobierno que inicia el 16 de agosto, resi­de en las expectativas de cambio sobre todo en im­plementar un gobierno ético y moral, compues­to por personas de prin­cipios y valores, aplican­do un efectivo régimen de consecuencias para la co­rrupción del pasado, pre­sente e incluso los actos in­debidos del futuro; he ahí el mayor desafío del nuevo Gobierno.

Aunque soy abogado y es­toy consciente de los desa­fíos que debemos superar para conseguir una Procu­raduría independiente, de­bo reconocer que es des­alentador escuchar a los grandes expertos penalis­tas enumerar en la radio y la TV, todos los obstáculos según ellos “insalvables” que existen para que haya un Procurador indepen­diente y una justicia de­cente en nuestro país. Afir­man como un axioma que no hay un dominicano que encarne las virtudes anhe­ladas y que al parecer ten­dríamos que importarlo de Noruega o Suiza. Nada más alejado de la Verdad.

Yo les pregunto a todos esos pesimistas, no fue el domi­nicano Juan Miguel Casti­llo Pantaleón que resolvió el Caso Orlando Martínez (con casi 20 años engaveta­do) con condenas ejempla­res para los culpables y tu­vo inclusive la “osadía” de hacer justicia en pleno Go­bierno del Presidente Ba­laguer?, no fue el paisano Cesar Estrella Sadhalá que organizó como presidente de la JCE unas elecciones inobjetables en 1996 cuan­do eso era una misión impo­sible?, acaso ignoran el caso paradigmático de imposi­ción de disciplina social en el ordenamiento del trán­sito cuando inició la AMET bajo la conducción de Ha­mlet Herman?. Y, finalmen­te, no recuerdan todos la la­bor encomiable realizada por la Quisqueyana Dona Zaida Lovatón, en la Comi­sión Nacional de Espectácu­los Públicos?, todos domini­canos de pura cepa con una gestión que no será perfecta pero si excepcional. Con las menciones anteriores que­da demostrado, que cuan­do hay decisión, carácter, vocación de servicio y amor al país es posible vencer los obstáculos y hacer un buen trabajo, en fin no creo, de­claro enfáticamente que es­toy seguro que nuestro país está lleno de gente buena, motivada, con las destrezas y competencias para cola­borar en hacer un Gobierno y una justicia para la poste­ridad.

Retomando el aspecto téc­nico-administrativo del te­ma de la Procuraduría inde­pendiente sugiero al equipo jurídico del Presidente Abi­nader tomar en cuenta los resaltables aportes realiza­dos por el Profesor José Luis Taveras en sus tres artículos de Diario Libre ¿“Fiscal An­ticorrupción? Muchos ju­ristas han insistido que el obstáculo principal que im­pide tener un Procurador Independiente radica esen­cialmente en que lo desig­na el Presidente, por lo que se necesitaría una Reforma Constitucional para cam­biar el mecanismo de de­signación; no obstante lo anterior como abogado y más como dominicano de­seo aprovechar este espacio para hacer con todo respe­to una propuesta abordan­do este punto en el sentido que el Presidente Abinader el 16 de agosto sin necesi­dad de una Reforma Cons­titucional, puede mediante Decreto formar un “Comi­té Consultivo para la Pro­curaduría independiente” compuesto por el Presiden­te de la República, Los pre­sidentes de ambas Cámaras Legislativas, un diputado y un senador de un parti­do distinto del presidente de cada Cámara del Con­greso, el presidente del Co­nep y un representante de la Iglesia católica, donde ca­da uno tendría voz y voto; consignando en el Decreto que la decisión mayoritaria del Comité seria vinculan­te para la designación del Procurador/a por parte del Presidente. La elección se­ría respetuosa de la Consti­tución, estaría revestida de legitimidad democrática y social, constituyéndose la misma en un hecho sin pre­cedentes en el sistema de­mocrático del país y demos­trando el presidente Luis Abinader desde el inicio de su gestión que cuando hay voluntad política siempre se encuentra el camino para hacer las cosas bien.

