Mujeres aprovechan la reactivación económica y vuelven a los centros de belleza

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Muchas mujeres esperaban la reactivación económica para ir al salón de belleza, limpiar sus cejas, pintarse las uñas y hacerse otros métodos de belleza al que están acostumbradas, siendo esto un alivio para quienes viven de estos comercios y tenían cerca de dos meses cerrados. Hoy, para su suerte, ya tienen la agenda llena.

Eran las 9:20 de la mañana cuando llegue al negocio donde Rocío para que me arreglara las cejas. Pensé al salir de casa que no iba a haber un congestionamiento en el tránsito. Fue un grave error confiar en que como los colegios y las universidades mantienen sus puertas abiertas, el tapón no iba a ser un problema este miércoles en el que país intenta convivir con el coronavirus.

Lo mismo pensé de los turnos en el negocio. Esperaba que no hubiese una clienta porque hoy es el primer día que reabren las empresas y porque era temprano en la mañana. Para mí sorpresa, eran dos mujeres las que iban delante de mí, las tres nos íbamos a realizar el mismo proceso. Sin embargo, no nos sentamos cerca.

Rocío me mandó a quitarme los zapatos en la entrada del negocio. Ella había recomendado que sus clientas fueran con medias para que no caminaran el piso descalzas.

Rocio había llegado a su pequeña empresa ubicada en una plaza comercial de la Avenida Ortega y Gasset para limpiar y desinfectar el lugar antes de recibir a las clientas que la esperaban con ansias.

“Mira, yo incluso no quería abrir, pero las mujeres me han escrito y llamado mucho porque ya van a entrar el lunes a trabajar y están desesperadas”, cuenta Rocío.

Cuando me atendía, recibió una llamada de una señora que quería ir a depilarse este miércoles, pero ya la agenda estaba completa. Rocío sólo trabajará hasta las 12 del mediodía porque debe ir a casa a atender a sus dos hijas.

A la señora le dio la opción de ponerle una cita para mañana jueves a las 7:00 de la mañana.

“Si hubiese sido por mí nunca hubiese cerrado. Siempre tomo mis medidas de seguridad e higiene, con coronavirus o sin coronavirus”, expresa la propietaria del negocio.

Ella ahora pondrá unas ofertas para la depilación y tintado de cejas y también para la depilación de algunas áreas del cuerpo con la finalidad de atraer clientes y generar ingresos ante esta situación que atraviesa el país a causa de la pandemia del COVID-19.

Los centros de uñas

Luego de salir del negocio de Rocío, era el momento de arreglarme las uñas. Es por citas y cuando estaba llegando al lugar, llamé a Sory para ver si ya había alguna clienta que se atendería con ella o con Jessica. No había nadie. Me puse feliz porque iba a tener un menor contacto físico con otras personas.

Cinco minutos después, al llegar al lugar, ya había una mujer atendiéndose con Sory. Jessica estaba viendo una serie en su teléfono móvil y al verme, lo dejó encima de su mesa de trabajo para colocarse unos guantes y empezar a hacerme el “pedicure”.

El negocio de uñas de Sory está ubicado en el segundo nivel de un supermercado. Desde arriba se observa que las largas filas de las personas para las cajas, aunque los pasillos de esta tienda lucen más vacíos que en días anteriores cuando la empresa cerraba a las 3:00 de la tarde. A partir de este miércoles cerrará a las 6:30 de la tarde.

Sory me contó que tenía cuatro citas para el día, y es el número más alto que pretende recibir por día porque ella reside en Los Alcarrizos y el negocio está ubicado en Herrera. No puede arriesgarse a violar el toque de queda.

La señora a la que Sory colocaba unas uñas acrílicas andaba con sus dos hijas, quienes también se atendieron, quienes relatan que tenían dos meses sin arreglarse.

Antes Sory atendía de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Ahora, cerrará el negocio que ha sido el sustento de su familia a las 3:00 de la tarde.

Una de las clientas, al escuchar el nuevo horario, manifestó: “Uno ya tiene que acostumbrarse a vivir con esto”.

Salones

Las estilistas también estarán atendiendo con citas para evitar la aglomeración de personas. Las que pertenecen al sector informal habían estado desde hace unas semanas recibiendo clientas por citas u ofreciendo servicios a domicilio porque no aguantaban la falta de ingresos.