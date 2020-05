Contribución al debate de los fondos de pensiones

Luis Manuel Piantini

Especial para LD

Santo Domingo, RD

Aquí se ha perdido la perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Que es también una Pandemia económica global de oferta y demanda. Lo nunca visto. Pero hemos encerrado el mundo en nuestro pequeño espacio de 47,000 kilómetros cuadrados reafirmando el ilusionismo mágico caribeño de García Márquez, del "no pasa nada pues todo es un espejismo".

El proyecto de ley de los fondos de pensiones que está en discusión demandaría entregarle el 30% de los fondos a los aportantes, equivalentes a más de RD$160,000 millones, equivalentes al 60% de la oferta monetaria del Banco Central (BCRD), porque esa liquidez no la posee ni las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ni menos el Gobierno, que es el demandante. Se crearía otro "pandemonio" y además se le estaría imprimiendo ya un carácter político a la ley, por lo que la misma deja de ser un instrumento de ahorro para obtener una pensión. Esta formación de ahorro de largo plazo es lo que le ha permitido al país lograr la estabilidad macroeconómica y reducir significativamente los déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos del país en los últimos 15 años, proporcionando recursos de financiamiento doméstico no inorgánico para financiar los déficits públicos sin tener que aumentar más la deuda externa, ni crear presión interna con dinero inorgánico.

Al perderse este importante instrumento de ahorro de largo plazo, Ahí ya perdería el Gobierno y el BCRD una importante fuente de financiamiento doméstico introduciendo un elemento de inestabilidad económica, lo que demandaría un fuerte ajuste fiscal o acostumbrarnos a vivir con inflaciones y devaluaciones anuales como en la década de los años ochenta, dificultando el desarrollo y avance económico logrados a partir del 2005 luego de la crisis del 2003.

Una explicación lógica

Los RD$40,000 millones pasaron de manos del BCRD a manos del Gobierno permaneciendo en una cuenta en el BCRD, cuyo flujo se iría adaptando al comportamiento diario de los agregados monetarios.

Estos RD$40,000 son la décima parte de lo que el sector público demandará de financiamiento del déficit durante el año. Una parte de ello en recursos externos entre 4% a 5 % del producto interno bruto (PIB); y el resto en recursos domésticos. ¿De cerrarse la fuente de financiamiento de los fondos de pensiones, con que instrumento doméstico financiarán el Gobierno y el Banco Central sus déficits, con dinero inorgánico del BCRD, retornando a los fatídicos años de la década de los ochenta la de las crisis y el empobrecimiento de la población? Es verdad que hay un deber moral con aquellos que han ahorrado y en este momento no tienen dinero para comer, pero hemos señalado en diversas ocasiones que se les otorgue un crédito equivalente a un salario con la condición de que el Gobierno le restituirá esos recursos porque el aportante no tiene culpa de haber perdido sus ingresos, puesto que fue una decisión del Estado y no tiene porque cargar con ese costo.

En Francia, Estados Unidos y Alemania, entre otros, el Estado deposita recursos en las cuentas bancarias de sus ciudadanos. Además, el aportante preservaría su ahorro y la ley podría ser modificada cuando bajen las aguas turbulentas de las pasiones políticas para que el aportante obtenga al final una pensión digna y reciba un mayor rendimiento por el uso anual de sus ahorros compartiendo las ganancias en la administración de sus recursos.

Sobre la propuesta de Leonel

La propuesta del ex presidente Leonel Fernández de que los recursos de las AFP obtenidos por el Gobierno en la venta de los bonos sean utilizados para que sean usados por los aportantes para sus perentorios gastos de consumos, asumen las dos funciones. 1) Los aportantes reciben los recursos y 2) Los aportantes siguen manteniendo sus ahorros sin asumir el costo de la Pandemia. Un costo social y financiero que le corresponde al Estado asumir.

*El autor es economista y fue vicegobernador del Banco Central de República Dominicana (BCRD).