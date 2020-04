Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD

El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19), Gustavo Montalvo, indicó esta tarde que durante el nuevo período de emergencia sigue prohibido abrir los negocios.

“En esta ampliación del periodo de emergencia, continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas, incluida la prohibición de apertura de negocios, las restricciones a los desplazamientos de la población salvo que se trate de cuestiones de necesidad”, enfatizó el ministro en su acostumbrada alocución a la población.

Este jueves el presidente Danilo Medina firmó el decreto que amplía por 17 días el estado de emergencia en el país. Este período comienza el 01 de mayo y concluye el día 17.

A pesar de que representantes de varios sectores económicos han solicitado que se les permita abrir sus negocios, aunque sea de manera parcial, Montalvo insistió en que todavía no es momento porque no se puede tomar a la ligera las precauciones ante esta pandemia para la cual aún no existe vacuna, por lo que, hasta ahora, la única manera evitar el contagio es el aislamiento físico.