Economistas prevén una baja en el precio del crudo beneficiará al país

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Profesionales de la economía dominicana coinciden que como primer impacto República Dominicana podrá salir beneficiada si el precio del petróleo mundial no pasa de los US$50 por barril, tomando como base el valor de US$59.10 establecido en el presupuesto de este año 2020.

No obstante, algunos creen extemporáneo determinar si esa baja será sostenible como resultado de la baja demanda por la enfermedad del coronavirus que se ha convenido en una epidemia en China y está traspasando las fronteras.

Eduardo Tejera

Para el economista el precio de petróleo WTI aumentó el miércoles un 3% hasta llegar a US$ 51.20. El mercado de petróleo está volátil y sensible y el coronavirus podría reducir la demanda por la situación en China y los efectos del virus con menos viajes y pasajeros de las líneas aéreas y hoteles afectados.

Cree que el turismo será afectado en el mundo y en RD, porque hay mucha incertidumbre en el mercado petrolero y la industria hotelera y las líneas aéreas están con menor demanda de pasajeros.

“El coronavirus afecta negativamente la demanda de petróleo y presiona a la baja los precios. Pero el cartel de la OPEP anunció recortes en la producción de 500,000 a 1 millón de barriles para intentar subir el precio. RD sería afectada por el turismo y por cualquier aumento de precios si OPEP recorta la oferta de producción de petróleo”, afirmó.

Miguel Collado Di Franco

El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CRESS) considera extemporáneo pensar que los bajos precios el petróleo pudiesen prevalecer bajos por efecto del coronavirus.

“Lo del coronavirus hay que tener presente que todavía no es algo permanente. Podría tener un efecto por el petróleo que no sea duradero, como vimos a final de año, en diciembre por el ataque de EE.UU. en el Medio Oriente, pero es algo que es todavía coyuntural”, indicó. No obstante, cree que si el precio se mantuviera bajo sí beneficiaría a RD con menores costos y un menor costo de generación eléctrica y menores subsidios o transferencias al sector eléctrico. Como también, tendría un impacto en las recaudaciones, porque se aplica un impuesto selectivo Advalorem.

Luis Manuel Piantini

El economista explica que con el coronavirus y el cierre de factorías en China, la economía y el flujo de pasajeros con el resto del mundo los precios han caído a su más bajo nivel, colocándose el West Texas en US$50. Esta significativa baja con relación al precio presupuestado de US$60 promedio anual significa tres cosas para este país: 1. Mejora las cuentas externas liberando mayor cantidad de dólares para ser utilizados para otras importaciones. 2. Libera pesos al consumidor con la caída interna de los precios de los combustibles lo que impulsa el gasto privado y este al crecimiento económico.

3. La caída en el precio de los combustibles le resta ingreso al Gobierno por la merma en el diferencial lo que se compensaría con los impuestos indirectos por el crecimiento de las compras.

Antonio Ciriaco Cruz

El vicedecano de Economía de la UASD opina que cuando los precios del petróleo se reduce se genera un choque externo positivo al país, provocando reducciones en los precios de los combustibles, en el transporte urbano y de carga y en los alimentos. Explica que por cada dólar de reducción en los precios del petróleo para la economía dominicana el ahorro marginal es de alrededor de US$116,000 diarios, equivalente a US$42 millones de reducción adicional en la factura petrolera. Eso significa que si el Gobierno lo estimó en US$59.1 el barril en el presupuesto del 2020 y terminan en US$50 promedio, el país podría tener un ahorro neto en la factura petrolera de US$500 millones.

Detalles

Barrera de US$50

Para el economista Antonio Ciriaco Cruz con estos efectos positivos puede aumentar el consumo privado, que tiene una participación de alrededor del 80% del PIB y por consiguiente impulsaría el crecimiento de la economía dominicana en 2020.

Impulso favorable

“Si le sumas la expansión en el gasto por la campaña el consumo le dará un buen impulso al crecimiento de la economía en el primer semestre sin afectar adversamente la balanza de pagos por la caída del precio del petróleo y el mantenimiento del precio del oro por encima de los US$1,500 la onza. Preveo que habrá un buen comportamiento económico”, dijo Luis Manuel Piantini.

Factura petrolera

Representa el 18% del total de la importaciones del país, apunta Antonio Ciriaco Cruz.