Virtudes y debilidades de liderazgo de la Casa de Papel

La Casa de Papel, creada por Alex Pina jugando con la ambigüedad moral, se ha convertido en la serie de habla no inglesa de mayor éxito en Netflix. Una banda de ocho ladrones, dirigidos por un misterioso Profesor, que tiene por objetivo robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España imprimiendo 2.400 millones de euros durante 11 días con más de 60 rehenes en su interior.

Durante los avatares de la operación, los espectadores quedan seducidos por los personajes y sus relaciones. Las virtudes y las debilidades de sus estilos de liderazgo nos dejan lecciones valiosas para la empresa. ¿Qué lecciones de liderazgo podemos aprender?

El Profesor – Estratega Visionario y Autocrático

Lo tiene todo planificado, una visión extraordinaria con unas líneas de autoridad bien definidas. Es el CEO y mastermind de la operación con una visión que ha ido creando en su mente meticulosamente hasta el punto de la obsesión.

Virtudes

Sabio e intelectual, es respetado por su conocimiento y por la osadía del plan. Es un líder visionario muy focalizado en la tarea, hacia el proyecto, y les ha vendido una idea fascinante, una visión de un futuro mejor.

Todos los miembros del grupo confían en el liderazgo del Profesor. Genera confianza de dos formas – competencia en la tarea y generosidad con las personas. Es fiable y competente con cada detalle del plan. Ha considerado todos los posibles escenarios y esta seguro que el plan va a salir adelante. Esta seguridad y confianza la transmite a los demás generando una cohesión casi mágica entre los miembros del equipo.

El Profesor aún va más lejos: les da una identidad colectiva. Al principio, logra cohesionar al grupo a través de prohibirles hablar sobre su vida privada y borrando sus vidas anteriores mediante nuevos nombres, bautizándoles con nombres de ciudades, como Tokio, Denver o Helsinki.

Durante 5 meses, el Profesor comunica claramente al grupo su plan desafiante. Como un coach, el Profesor enseña a los integrantes de la banda la complejidad del plan. En este tiempo identifica talentos, limitaciones y planes de contingencia. Es un líder estratega que sabe aprovechar el potencial de cada miembro del equipo asignando roles. Cada personaje sabe cuál es su papel y cómo encaja con su plan de futuro.

Debilidades

Los líderes visionarios generan una identidad común en base a la visión que es el motor de la motivación y el extra-esfuerzo. Sin embargo, cuando esa visión es forzada de forma autocrática no permite cuestionar su valor moral y ético lo que suele conducir al desastre. El Profesor es capaz de redefinir la moralidad de la operación tratando el dinero como simplemente “papel” y alentando una mentalidad de confrontación entre el sistema y el grupo.

La premisa de este liderazgo autocrático y directivo es tener el control en todo momento. Este es un estilo ineficiente para gestionar las organizaciones en un tiempo de cambio sin precedentes como el actual. Es imposible tener el control de todo lo que va a ocurrir ni anticipar todos los posibles escenarios. Un funcionamiento exitoso del equipo requiere aprender a gestionar la incertidumbre.

El líder autoritario concentra la toma de decisiones y el conocimiento en sí mismo. Hay una relación fuertemente jerárquica donde el líder da órdenes y el resto del equipo obedece sin cuestionarlas. En un ambiente “VUCA” – volátil, incierto, de cambio y ambigüedad – el liderazgo autocrático suele funcionar muy mal. Cuanta más ambigüedad, mayor necesidad de empoderamiento y delegación en el grupo.

La falta de inteligencia emocional del Profesor le lleva a dictar una de las pocas reglas en el grupo para evitar las emociones - “no relaciones personales.” Sin embargo, los sentimientos siempre acaban por aflorar y es cuando el plan del Profesor comienza a hacer aguas. El propio Profesor se enamora de la inspectora Raquel Murillo. Los líderes efectivos no rechazan o ignoran los sentimientos, sino que aprenden a gestionarlos.

Berlín – Operativo y Cínico

Berlín actúa como el COO -Chief Operating Officer, y está al mando de las operaciones en el lugar de la acción. El Profesor lidera el proyecto desde fuera y delega la parte operativa en Berlín.

Virtudes

Cree firmemente en el proyecto. Tiene la motivación y el coraje para hacer algo grande y extraordinario. Un compromiso que se asienta también en la relación personal con el Profesor. Da respuesta práctica y concreta a los problemas del día a día. Su gran valor como líder es su sacrificio personal por la causa.

Debilidades

Sin embargo, su estilo de liderazgo y sus valores son cuestionados por el resto de la banda. No aprueban su cinismo ni la distancia emocional con la que trata a los demás.

Crea malas relaciones interpersonales, un clima innecesariamente hostil y es apartado temporalmente de su role de líder operativo, asumiendo sus funciones Nairobi.

Los líderes autoritarios que dirigen desde el miedo pueden conseguir objetivos en el corto plazo, pero la falta de empatía suele generar animosidad y bajo compromiso a medio y largo plazo.

Nairobi – Empática y Emocional

Arrebata el liderazgo a Berlín cuando la situación se le va de las manos y pone en peligro el plan y a sus propios compañeros. Berlín carece de inteligencia emocional y es reemplazado por una líder capaz de cohesionar de nuevo al equipo y resolver conflictos personales con empatía.

Virtudes

Nairobi emerge como líder de forma natural por sus capacidades y habilidades de gestionar personas. Muestra simpatía, energía, vitalidad y generosidad con los compañeros y con los rehenes. Comprometida con el plan estratégico, pero también con los miembros del grupo. Lee las emociones de cada uno y les muestra apoyo en los momentos difíciles.

Representa el matriarcado. El liderazgo estereotípicamente femenino – extrovertida, orientada a la gente y espontánea. Es una líder popular, querida por sus compañeros e incluso por los rehenes.

Debilidades

Sin embargo, las emociones y la historia personal pueden jugar una mala pasada en situaciones de crisis. Su talante emocional lleva a Nairobi a tomar decisiones demasiado arriesgadas, como vemos en la temporada 3 de la serie. Los líderes con una fuerte necesidad de afiliación suelen sufrir a la hora de tomar decisiones difíciles.

La Inspectora – Metódica y Vulnerable

No podemos olvidar el liderazgo de la Inspectora al mando de las fuerzas de élite de la policía.

Virtudes

Analítica y racional, Raquel Murillo está comprometida con su trabajo y negocia hábilmente con el Profesor el rescate de los rehenes. Su gran experiencia le permite considerar varias vías de investigación de forma flexible e innovadora. Se gana la confianza de sus subordinados a través de su método analítico, su inteligencia y esfuerzo.

Al mismo tiempo, la Inspectora se muestra vulnerable y abierta cuando comparte la compleja realidad de su vida personal. Durante las dificultades del caso, e incluso cuando su credibilidad es cuestionada, muestra resiliencia y fuerza para gestionar la crisis.

Debilidades

Sin embargo, el cansancio emocional y la falta de apoyo le lleva a confiar ciegamente. Su capacidad analítica se ve reducida por sus sentimientos. No escucha información que no encaja con su esquema mental. Esto le lleva a tomar malas decisiones y a no considerar objetivamente vías importantes en la investigación.

El liderazgo de la inspectora es un ejemplo de algunas de las dificultades que las mujeres se enfrentan para conseguir la credibilidad y el respeto en ambientes de trabajo mayoritariamente masculinos. El reto de la mujer para navegar entre la autoridad formal y el poder personal. La ambigüedad moral que Alex Pina intenta mostrar en la serie, esta ejemplificada claramente en la Inspectora.

Liderazgo Compartido en el Equipo

Al final, todos y cada uno de los miembros del equipo juega un papel importante para llevar a cabo lo que ya consideran su “propio” plan. El mayor éxito del estilo de liderazgo del Profesor es la identificación personal de los miembros del equipo con su visión. Ya no es “el plan del Profesor.” Es el plan de Denver y Moscu, padre e hijo que con lealtad están dispuestos al sacrificio personal con la esperanza de un futuro mejor. Es el plan de Helsinky y Oslo, operativos y fieles, que como amigos inseparables siguen órdenes sin cuestionar. Es el plan de Tokio y Río, pareja apasionada que buscan no sólo la recompensa final sino también la aventura en el proceso.

***La autora, Margarita Mayo, es Profesora de Liderazgo de IE Business School y Escritora Premiada por su libro Yours Truly: Staying Authentic in Leadership and Life.