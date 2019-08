Zonas Francas aportan RD$8,000 millones a la economía

Santo Domingo, RD

Con motivo del 50 aniversario de la implementación del régimen de zonas francas en el país, el Gobierno dominicano reconoció a las principales empresas, operadores de parques y propulsores del sector que generan más de 375,000 empleos.

Durante un acto, celebrado en el Salón las Cariátides del Palacio Nacional, encabezado por el presiente Danilo Medina, fueron entregados 88 reconocimientos por liderazgo, innovación, desarrollo, responsabilidad social, generación de divisas, servicios logísticos, entre otras categorías.

Liderazgo en empleo, empresas y exportación

Al pronunciar las palabras de bienvenida, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Luisa Fernández, expresó que, en el transcurso de sus 50 años, el sector ha evolucionado enormemente, diversificándose no solo los procesos y sectores, sino también sus mercados de exportación.

“Hoy en día el país cuenta con uno de los sistemas de zonas francas más importantes de la región, destacándose en América Latina por su liderazgo en generación de empleos, número de empresas, y exportaciones”, aseguró.

74 parques, 705 empresas y más de 375 mil empleos

En los últimos 50 años, el dinamismo registrado por las zonas francas se ha traducido en un importante aporte a la economía dominicana, destacándose en la creación de empleos formales, generación de divisas, atracción de capitales extranjeros y transferencia de tecnología.

“Hasta la fecha, tenemos operando en el país 74 parques de zonas francas y 705 empresas distribuidas en 25 provincias, generando más de 175,000 empleos directos y aproximadamente 200,000 empleos indirectos”.

Importancia de las alianzas público-privadas

Durante el acto, la directora del CNZFE también reconoció la importancia que ha jugado la alianza pública–privada en el desarrollo del sector y agradeció a todos los presentes por la confianza que han tenido en el clima de negocios de la República Dominicana.

“Agradezco a todos los hombres y mujeres que laboran en las zonas francas, y a aquellos dedicados a defender, promover e impulsar el desarrollo del sector”.

Reconocimientos por trayectoria

Durante la actividad, el presidente reconoció de manera especial a las empresas Tabacalera de García y Brideshore, ambas ubicadas en el Parque Industrial La Romana, por celebrar sus 50 años de operaciones ininterrumpidas en el país.

Otras empresas destacadas por su larga trayectoria operando bajo el régimen de Zonas Francas: Artículos de Piel Los Favoritos, Caribex Dominicana, Fuente Cigar, Hanesbrands, Productos del Trópico, Miniking Togs Neo Industries y Sewn Products.

Las empresas Cutler & Hammer, subsidiaria de Eaton Corporation e Intellisys, fueron reconocidas por su innovación en la transformación de los procesos productivos del sector.

Apoyo al fortalecimiento, desarrollo de suministros y responsabilidad social

Por su apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de suministro en el sector zonas francas se reconoció a: Notions Dominicana, Alcoholes Finos Dominicanos, Artículos de Piel Los Favoritos, Atlantic Caribbean, Bojos Tanning, EG Industries, Hilos A&E, Impresora del Yaque, Plásticos Multiform, y Technical Precision Plastics Dominicana.

Asimismo, a la Corporación Zona Franca Santiago y las multinacionales Hanesbrands y Gildan, y a la empresa Artículos de Piel Los Favoritos por sus iniciativas y proyectos de responsabilidad social.

Crecimiento de las exportaciones y generación de divisas

El Gobierno distinguió, además, a las empresas que han contribuido significativamente con el crecimiento de las exportaciones y la generación de divisas en la República Dominicana, dentro de las cuales se encuentran: Eaton, B.Braun, Convatec, Fenwal, Gildan, Hanesbrands, Laurelton Jewelry, Medtronic, Swisher Dominicana, Tabacalera de García, y Timberland.

De igual manera, reconocieron a los empleados que han laborado en empresas de zona franca durante más de 40 años, en especial, a los operadores de los parques industriales Zona Franca Santiago, Caribbean Industrial Park, PIISA Industrial Park, Parque Industrial Santiago Norte (PISANO), Zona Franca Las Américas, Zona Franca La Romana, Zona Franca San Isidro, Zona Franca San Pedro de Macorís y Zona Franca Tamboril.

Formación de capital humano y facilitación del comercio

El CNZFE y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), reconocieron de manera especial al Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP), por su acompañamiento y respaldo permanente en la formación de capital humano para las empresas de zonas francas.

La Dirección General de Aduanas (DGA) también fue distinguida por el apoyo a la facilitación del comercio y la agilización de las operaciones del sector.

De igual forma, la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR); Comisión de Call Center & BPO; Clúster de Dispositivos Médicos y Clúster de Logística, por su contribución en la formulación e implementación de iniciativas y alianzas estratégicas en apoyo al desarrollo de estos subsectores.

Desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos

Un especial reconocimiento se otorgó a las empresas Haina International Terminal y Multimodal Caucedo, por su liderazgo en el desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos de calidad mundial en apoyo a las operaciones de las Zonas Francas.

Expansión, transformación y consolidación de las zonas francas

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos de manos del presidente Danilo Medina a los empresarios Arturo Peguero, Carlos Manuel Álvarez, Federico Domínguez, Fernando Capellán, Hendrick Kelner, José Clase, Luis Manuel Pellerano (póstumo) y Manuel Enrique Tavares.

Se valoró la extraordinaria contribución de estos empresarios en la implementación de iniciativas que facilitaron los procesos de expansión, transformación y consolidación de las zonas francas.

ADOZONA reconoce a Luisa Fernández Durán

Mientras, en una emotiva sorpresa para los presentes, en especial para Luisa Fernández, el presidente de ADOZONA, Federico Domínguez Aristy, reconoció a la directora del CNZFE por su actividad incansable y la sinergia que ha logrado entre los sectores público y privado a favor de las zonas francas del país.

Decreto 283-19

La condecoración, concedida mediante el decreto 283-19, reconoce la ardua labor de Luisa Fernández como profesional y funcionaria del Estado en favor de uno de los sectores que más ha contribuido al bienestar de las familias y la democratización de la sociedad dominicana impulsada en los últimos 7 años.

Fue otorgada de manera sorpresiva por el presidente de la República, durante la emotiva celebración del 50 aniversario de la implementación del régimen de zonas francas en nuestro país.

“Gran parte del crecimiento sostenido de nuestra economía se debe al sector de zona franca. Y yo quiero aquí reconocer esta tarde a la directora del Consejo Nacional de Zona Franca, a Luisa Fernández”, dijo Danilo Medina, rodeado de los gestos de grato asombro de los presentes y la condecorada.

175 mil dominicanos con poder de compra

El jefe de Estado precisó que “el sector de zona franca nos ha ayudado a que 175 mil compatriotas tengan poder de compra y que el comercio, y toda la actividad económica se beneficie al final del día, de esos salarios que está pagando el sector de zona franca”.

“Y yo hoy quiero reconocer la labor de Luisa Fernández, que vive caminando el mundo tratando de conseguir empresas que vengan a establecerse en la República Dominicana”.

Apoyo decisivo para la creación de empleos

Recordó una visita a La Habana, Cuba, a mediados de los años 90, cuando se desempeñaba como secretario de la Presidencia, para restablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país caribeño.

“El comandante Fidel Castro nos ofreció una cena esa noche y comenzó a investigar de qué vivía la República Dominicana”.

“Y entonces me dijo: ‘bueno. Sé que ustedes tienen un centro de explotación, que se llama, la zona franca de exportación’. Yo le digo, ¿De explotación, comandante? ‘Sí, de explotación. Ustedes lo que están es explotando mano de obra barata para los capitalistas extranjeros’”.

“Y yo recuerdo que le dije: bueno, tal vez para usted es muy fácil emplear a la gente en Cuba. Nosotros aquí tenemos que crear empleos, y las zonas francas son un apoyo decisivo para la creación de empleos en la República Dominicana”.

“Esta tarde, viendo esta actividad, yo me di cuenta que Fidel estaba investigando porque quería también abrir el sector de zona franca en Cuba”.

“Y viendo hoy este evento, pensé: qué bueno hubiese sido que Fidel Castro estuviese sentado aquí, para que vea qué significan las zonas francas para la República Dominicana”.

100 mil millones de pesos en salario

A seguidas, el jefe de Estado destacó el significativo impacto del sector en la economía nacional.

“Más de 6 mil millones de dólares. Más de 170 mil empleos. Y lo que es más importante todavía: el pago de cerca de 100 mil millones de pesos en salarios”.

”¿Qué fuera de la República Dominicana si todos los meses no circularan 8 mil millones de pesos en salario que paga la zona franca a los trabajadores?”.

Danilo Medina reafirma compromiso con sector

Como presidente de la República, Danilo Medina reafirmó su “más profundo compromiso con todos ustedes, con todo el sector de zonas francas de la República Dominicana”.

Propulsora de exitosa alianza público-privada en favor de la gente

En ese contexto, destacó las razones que hacen a Luisa Fernández Durán merecedora de la principal distinción concedida por el Gobierno de la República Dominicana.

La directora del CNZFE ha tenido una gestión abierta y participativa y ha creado una estrecha y fructífera relación entre los sectores públicos y privados, lo que ha generado un clima de confianza propicio para la expansión de inversiones en parques e industrias de zonas francas.

”Muchos me dicen en privado: nosotros no sabemos si Luisa es de Zona Franca o del Gobierno. Y que bueno que Luisa se comporte así, porque ese es el papel del funcionario público: servirle al sector que trabaja con él”.

Danilo Medina valoró la pasión y entrega de la directora de CNZFE y cómo impacta en el bienestar de miles de familias dominicanas. “Soy un convencido de las bondades de este sector, me coloco del lado de ella”

“Vamos a suponer que una empresa de zona franca no se establezca en el país. No vino. No estamos cobrándole impuestos, porque no vino. Entonces ¿Qué significa que no le cobremos, si está? Porque si no está, tampoco cobramos nada”.

“Lo que importa son esos 8 mil y tanto millones de pesos que circulan en la economía, que dinamizan otros sectores que sí pagan impuestos, y que entonces podemos cobrarlos si logramos que la gente tenga capacidad de compra en nuestra economía”.