Tres pasos para hacer un uso correcto de las tarjetas de crédito

Santo Domingo, RD

Para aclarar dudas y ofrecer consejos acerca de finanzas personales y el manejo económico, la asesora financiera Violeta Saint-Hilaire responde varias de las inquietudes de los lectores de Listín Diario.

No sé cómo manejar mi tarjeta de crédito, siempre me lo explican pero al final termino arrollado

Primero: debe tener en cuenta que es un medio de pago, significa que ese artículo o servicio que está pagando con tarjeta es porque tiene el dinero reservado en su poder para pagarlo cuando corresponda.

Segundo: saber que tiene un monto límite aprobado y no le conviene pasarse por dos razones: le cobran interés por sobregiro por el monto utilizado de más y compromete su capacidad de pago y de endeudamiento.

Tercero: tiene una fecha de corte, es cuando ”pasan balance” del dinero que usted ha utilizado y por el cual establecen el cuarto paso. Cuarto: fecha de pago, es la fecha establecida para que pague el total utilizado hasta esa fecha de corte.

Si se le debe a 2 tarjetas ¿qué es más conveniente, pagar a la que se le debe menos o a la que se le debe más?

La respuesta correcta es pagar al corte, pero ya esa oportunidad pasó. Soy de la corriente de cuando mi cliente está en esa situación, pagar el mínimo a la que más debe y procurar saldar lo más rápido posible la que menos debe. Eso da una sensación de progreso, de alivio; y además en cuanto salde una, el dinero destinado a saldar la segunda tarjeta será mayor. Eso sí, mientras eso pasa, deje de utilizarla, evite endeudarse. Evalúe si debe o no utilizar tarjeta de crédito.

¿Sería una buena inversión invertir en la bolsa de valores para una persona que recibe ingresos mensuales de RD$20,000?

Siempre es buena opción ahorrar, no importa si sus ingresos son altos o bajos. Aprendí que el que no maneja bien lo poco no manejará bien lo mucho. Los puestos de bolsas tienen buenos rendimientos y los riesgos son bajos.

Si le debo dinero a 4 tarjetas, ¿puedo tomar un prestamos personal y saldarlas todas?, ¿sería una buena solución?

Ese es el último recurso que suelo recomendar, porque renegociar las deudas y quedarse con la tarjetas da una sensación de que “ya lo malo paso”, y es todo lo contrario. Empieza el gran compromiso de pagar esa cuota del préstamo tomado. En lo adelante deberá controlar muy bien sus finanzas mediante un presupuesto que incluya (si no renegocia) pagos mínimos a 3 de las tarjetas y abonos a la que elija saldar, y crear una bola de nieve en los saldos de modo que pueda saldarlas todas. El inconveniente es lo costoso que puede resultar y la estricta disciplina. Tengo experiencias de personas que he asesorado, actualmente tienen varias renegociaciones porque no pararon, siguieron usando las tarjetas endeudándose. La decisión que elija, tómela en serio, está al “tris” de un colapso financiero.