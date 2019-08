Pymes constructoras piden ser incluidas en régimen simplificado

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Las micro, pequeñas y medianas empresas constructoras reclamaron ayer ser incluidas en las bondades del decreto 265-19, que establece el Régimen Simplificado de Tributación (RST).

El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, que según expresa el decreto solo pueden acogerse a estos privilegios las personas físicas y jurídicas prestadores de servicios, productores de bienes o del sector agropecuario cuyos ingresos anuales no sobrepasen RD$8.7 millones en ventas y personas físicas y jurídicas comerciantes de bienes cuyas compras anuales no sobrepasen los RD$40 millones, pero las pymes de la construcción no están entre esos beneficiados.

Manifestó que las Mipymes constructoras mueven más del 80% de los empleos, dinamizan las economías locales y aportan al producto interno bruto (PIB) y fueron dejadas fuera del decreto que las exceptúan de seguir cargando el antiguo sistema impositivo.