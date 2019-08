¿Quiere visitar con escala dos lugares por el precio de uno?

Santo Domingo, RD

¿Vas de vacaciones al extranjero pronto? ¿Porqué no visitar dos países en lugar de solo uno? Es posible visitar dos destinos por el precio de uno. Sí, lo has leído bien. Y el concepto clave es el siguiente: Stopover aéreos. Los Stopover son escalas o paradas intermedias de más de 24 horas en vuelos internacionales aunque algunas aerolíneas ofrecen la posibilidad, incluso, de pararse hasta 72 horas.

O dicho de otro modo, los stopover son escalas o conexiones entre vuelos más largas de lo habitual, solo que en lugar de quedarse interminables horas en el aeropuerto, se pueden utilizar para conocer una ciudad en el camino.

Lo que resulta interesante de este tipo de escalas es que, debido a su larga duración, ofrecen la posibilidad de salir del aeropuerto y visitar la ciudad en la cual se lleva a cabo la escala. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hay una excepción: también están consideradas como stopover las escalas superiores a 6 horas en viajes realizados dentro de Centroamérica o en viajes realizados entre Centroamérica y Panamá.

Esta opción es interesante, lógicamente, si también quieres conocer la ciudad o país en la que se realiza. El Stop Over porque da la opción de visitar la ciudad de escala pasando unas horas o unos días en ella, y el resto de días en tu destino final sin pagar de más. Y, además, te ahorrarás las horas de espera en el aeropuerto.

Hay muchas compañías aéreas que permiten alargar la escala sin pagar más por tu billete de avión. Solamente tienes que consultar sus condiciones en la web. Trabber.com ha elaborado una lista con algunas de las compañías que ofrecen este servicio sin tener que pagar más.

Swiss International Air Lines han diseñado un programa de stopover para que los viajeros que hagan escala en Zúrich puedan pasar de 2 a 5 días descubriendo la ciudad o incluso en el resto de Suiza (https://stopover-switzerland.com/es/information/)

Si viajas con la portuguesa TAP también puedes realizar stopover en dos de sus principales ciudades: en Lisboa o en Oporto al viajar entre América Latina y Europa. Si te resulta interesante, Trabber.es se explica cómo hacer stopover con TAP para tener en cuenta todas las condiciones y las ofertas especiales que propone la compañía portuguesa: https://blog.trabber.com/2019/05/que-es-un-vuelo-stopover/.

También la española Iberia se acaba de sumar a esta moda (https://www.iberia.com/do/es/stopover-in-madrid/) y lo ha hecho por todo lo grande. Su web ofrece información sobre como comprar las tarjeta de transporte urbano en Madrid, servicio de llevada y recogida de maletas en hotel, y una serie de ventajas. En cualquier caso, siempre ha existido la posibilidad de hacer stop-ver utilizando comparadores de precios como www.trabber.es. Cualquier viajero entre América Latina y los destinos en el resto de Europa o España. Basta con entrar a trabber.es y ver las combinaciones del vuelo a Madrid y luego de esa ciudad hasta el destino final. El metro conecta el aeropuerto con el centro de Madrid en unos 35 minutos, por lo que cualquier conexión con unas 10 horas permite darse una vuelta por la capital española

Emirates, no solo permite sino que promueve que los viajeros entre América, Europa y Asia conozcan su ciudad. Una opción interesante para quienes desean conocer esta metrópoli que, en cualquier caso, se puede recorrer en sus partes más típicas en 24 o 36 horas. https://www.emirates.com/english/destinations_offers/dubai_stopovers/dubai-stopovers.aspx

Su competencia directa, Qatar Airways, iguala y amplia la propuesta. Los viajeros en stopover tienen visa gratis e incluso ofertas de 5 estrellas desde 28 dólares. Eso sí, las maletas no se despachan en Doha, la capital de Qatar por lo que hay que llevar el pasaporte, las medicinas y la ropa para un día, además de la cartera, en el equipaje de mano.https://www.qatarairways.com/en/offers/qatar-stopover.html

En América Latina el fenómeno va tomando fuerza. Avianca ofrece la posibilidad de realizar stop-over en Bogotá en sus vuelos entre Sudamérica y Norteamérica (https://www.avianca.com/us/es/antes-de-tu-viaje/bogota-stopover/) y al igual que Qatar no permite sacar las maletas de bodega que son despachadas en el destino final. También es necesario tener visa de entrada a Colombia (si es que fuera necesario según la nacionalidad del viajero). Para stop-ver de menos de un día, al compañía recomienda un mínimo de 8 horas entre un vuelo y otro vuelo. También Copa ofrece esta posibilidad ara vuelos entre sur y Norteamérica. También Copa ofrece posibilidad de conocer Panamá durante sus conexiones https://www.copaair.com/es/web/ar/panama-atp-copa-airlines

Como conseguir un stop-over gratis

1. Entre en el metabuscador de trabber.com y selecciona un vuelo ida y vuelta a tu destinos. Dale a buscar

2. En la columna lateral derecha selecciona solo vuelos con escala. En unos segundo solo aparecerán los vuelos con escala

3. Fíjate en el tiempo de vuelo total frente al de un vuelo director Si el vuelo Lima Paris, por ejemplo, es de unas 17 horas y en los resultados pone qu eel vuelo dura 30 horas, tiene un stop over en Madrid (caso de volar con Iberia vía Madrid) suficiente para conocer la ciudad. Chequea todas las opciones.

4. Verifica queno neceistas visado en el país del stopover y que no hay restriciones para este tema. Especialmente cuando el stop over se hace en un país diferente al final. En Stopover dentro de un país (por Ejemplo si se vuela Lima-Madrid-Sevilla, o Madrid,-París-Marsella) no existe esos problemas. En vuelos dentro del espacio Schengen tampoco (Bogotá a París vía Madrid) ya que el tramo Madrid-País no es necesario volver a pasar migraciones.

5. También puedes utilizar la búsqueda de múltiples ciudades en el metabuscador..