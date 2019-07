Sindicalistas proponen al Gobierno presentar propuesta conjunta para lograr hoy aumento salarial

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, propuso al Gobierno que se ponga de acuerdo con el sector sindical para representar una propuesta conjunta que ponga fin a la espera y resuelva el tema del aumento salarial.

"El llamado al Gobierno es que votemos conjuntamente por una tarifa unificada entre el Gobierno y el sector sindical. Con dos votos el tema se resuelve", declaró Abreu previo a la reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo.

La reunión estaba programada para las 10:00 de la mañana y las 11:00 todavía no había empezado.

Abreu pronunció que después de tanta espera, los sindicalistas tienen expectativas de que hoy se tome una decisión definitiva.

"Al aumento salarial hay que tratar de buscarle salida porque en este país hay muchos problemas, mucha crispación política, delincuencia, etcétera. No estaría de más que a un tema como este se le busque una solución, que ojalá sea unificada entre los tres sectores, pero sino por lo menos con dos", planteó el dirigente sindical.

A la vez Abreu insistió en que el sector sindical no aceptará un aumento de 10% porque eso no equivaldría ni siquiera a 46 pesos diarios, lo cual no da para comprar ni siquiera una de las tres comidas del día, según explicó.

"Un plato del día en cualquier cafetería cuesta 125 pesos y ni eso se aporta con ese aumento que los empresarios plantean", planteó.

Agregó que el tema del aumento salarial ya resulta "fastidioso" y "cansón" e indicó que si no se ha llegado a un acuerdo es por la actitud "mezquina" del sector empresarial.

Mientras, el presidente de la Confederación Patronal (Copardom), Juan Alfredo De La Cruz, explicó en que su propuesta se fundamenta en análisis macroeconómicos y siguen condicionando el aumento a la reclasificación de las empresas.