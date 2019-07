Experto dice falta de modelos de negocios afecta a los emprendedores

Santo Domingo, RD

Manuel Romero, director de la Escuela de Negocios Internacionales de Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), dijo que la falta de implementación de modelos de negocios afecta a los emprendedores y de ahí que la investigación que realizara el Instituto del Fracaso (The Failure Institute) indicará que el 48,6 por ciento de los emprendimientos fracasen debido por problemas financieros y la falta de planeamiento estratégico.

El especialista en modelos de negocios explicó que esto es el reflejo de la falta de aplicación de un método científico, “no es simplemente desarrollar una idea e ir al mercado. Se debe aplicar un método para ver como el cliente acepta ese producto que tú quieres”.

Romero puntualizó que por lo general los emprendedores diseña la idea que le gusta y entiende que en el mercado tendrá la misma aceptación sin previamente haber realizado una investigación para aplicar el modelo de negocio correcto y aportar una propuesta de valor que involucre al cliente, quien al final es quien adquiere dicho producto o servicio.

“En el mercado existen una gran variedad de modelos de negocios exitosos pero para alcanzar ese logro se debe aplicar una metodología de prototipo donde no se invierte pocos recursos en el lanzamiento de un producto que no ha sido validado, permitiéndome esto aplicar método de desarrollo y conocer que quiere, como lo quiere y cuando lo quiere el cliente” explica.

De igual forma, recomendó utilizar la técnica de Lean Canvas la cual te permite analizar de manera visual el modelo de negocio las probabilidades de éxitos y se basa en nueve pilares que son actividades claves, recursos claves, oferta de valor, clientes, canales y finanzas.

Otro elemento que toca el estudio es el tema financiero el cual representa un pilar muy importante en cualquier modelo de negocio. “Si no conoces la parte financiera no vas a poder tener control de tus ingresos, gasto y costos, y eso es fundamental en un emprededor”, dijo Romero.

Para aquellos que quieren emprender, lo primero que deben hacer dice el experto, es aplicar un modelo de negocios con prueba de mercado y, “muchos de los emprendedores no aplican un modelo de negocio correcto. Y si lo hacen, no hacen prueba de mercado, no presentan un prototipo para que el cliente pueda obtener la información correcta sobre el producto o servicio que lanzara al mercado, permitiendo esto hacer la correcciones del modelo de negocio a tiempo y logrando mayor existo esperado”.