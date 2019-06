Embajador España: “Ruido mediático no se corresponde con la realidad”

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

El embajador del Reino Unido de España en el país, se sumó a la opinión favorable de millones de visitantes a República Dominicana que apuntan que este es un lugar seguro y de gran atractivo, que exhibe la amabilidad de las personas, tras enfatizar que “todo parece indicar que son causas médicas, fruto de las condiciones de salud de esas personas”, los casos de muertes de turistas en distintos momentos y hoteles de la zona este.

Es más, dijo el embajador Alejandro Abellán García de Diego, los números que tenemos es que en 2018 murieron en el país 24 turistas y de que hasta junio de este año han muerto seis, lo cual es lamentable y ha generado gran preocupación entre los propietarios de los hoteles, que son españoles, pero hay que esperar los resultados de las investigaciones a las que se ha integrado el Instituto de Toxicología de España para tener un informe final. “El Instituto de Toxicología está apoyando al esclarecimiento de estos casos”, dijo el embajador al participar en el encuentro Listín Diario en la Globalización, que coordina el economista Juan Guiliani Cury.

El diplomático, no obstante, lamenta que algunos medios de comunicación especulen y asegura que este “ruido mediático” no se corresponde con la realidad, porque hay causas médicas, condiciones médicas preexistentes y no ha habido robo, violencia o agresión sexual en estos casos.

Relaciones bilaterales

El embajador destacó también las favorables relaciones bilaterales entre España y República Dominicana y como muestra de ello citó las visitas de españoles como la Reunión Ministerial como parte del SICA, a la cual asistió el ministro Alfonso Dastis; la visita de la reina Letizia, en 2018, y la visita en enero de este año del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En este último encuentro, dijo, se firmaron dos documentos de gran importancia como el Marco de Asociación País, que comprende tres ejes conectados con la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana para el período 2019-2022; y un memorando de entendimiento de comercio e inversión.

DETALLES

Informe preliminar

Los casos Embajador dice que hay tener en cuenta que se puede estar dañando a un sector estratégico de la economía. Solo desde España, 170,000 visitantes llegan a República Dominicana, al año.