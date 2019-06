¡Cuidemos lo nuestro!

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo, RD

República Dominicana es reconocida en el extranjero por ser uno de los mejores destinos para hacer turismo, y eso lo he comprobado en las ferias turísticas internacionales a las que he asistido.

Cuando salgo del país y digo que soy de República Dominicana, las personas que no son de aquí, siempre me hacen saber que conocen este lugar por sus playas y fascinantes destinos turísticos.

Pero, ¿a qué viene esto?

Quise iniciar la columna de esta semana haciendo referencia a la percepción que se tiene del país en el exterior. Una reputación que se ha forjado en la industria turística en base a grandes estrategias mercadológicas por parte de todos los sectores involucrados y que, por ende, debe ser defendida con fervor y no permitir que se destruya en unos días.

En los últimos días han salido a relucir los lamentables incidentes ocurridos con varios turistas norteamericanos. Es lamentable que se produzcan estos casos, sobre todo, los que involucran pérdidas humanas.

Sin embargo, estos hechos no dejan de ser casos aislados y ya les explicaré porqué.

En los últimos cinco años llegaron al país cerca de 30 millones de turistas, de ese dato, más de 11.5 millones vinieron procedentes de Estados Unidos, lo que evidencia que el número de incidentes registrados con esos norteamericanos es una cifra muy mínima.

Hago la explicación porque, en los más de 50 años que tiene la industria turística del país, nunca se habían registrado casos como estos. Por lo que pintar a República Dominicana como un destino peligroso e inseguro para los turistas, como han hecho muchos, es una presunción que solo le hace un daño enorme a este sector que beneficia a miles de familias.

No seamos parte del “cacareo” negativo que busca manchar el nombre de nuestro destino en el extranjero. Defendamos lo nuestro. Escribamos con objetividad y no demos por hecho informaciones que no se han confirmado ni sabemos la fuente de donde salió.

Con esto no quiero decir que tapemos el sol con un dedo, porque es bien sabido por todos que carecemos de seguridad ciudadana, pero tan poco seamos crueles con el turismo, ya que los destinos turísticos gozan de una seguridad especializada que vela por cada extranjero que llega al país.