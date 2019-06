Discusión sobre salarios queda en un “limbo” tras plantón de dirigentes sindicales

Adriana Peguero

Santo Domingo

Las discusiones para lograr un acuerdo en torno a un reajuste salarial, quedaron hoy en un limbo; sin una fecha cierta para un nuevo encuentro y malestar entre los empresarios y el gobierno, tras el plantón que le dieron los dirigentes sindicales que participan en el cónclave.

La empresaria Circe Almánzar dijo que su sector no puede continuar en esa zozobra, y que están esperando el incremento para ajustarle los salarios a los empleados, pero como no hay negociación no se ha podido ejecutar.

“Están en incertidumbre las empresas. No es un tema solamente de los trabajadores. No es posible que tengamos esta situación de zozobra e irresponsabilidad por no tomar decisiones”, dijo.

Se quejó de que se han realizado siete reuniones y tampoco hay decisión en ningunos de los escenarios.

De su lado, el presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, dijo que la reunión estaba planificada para que esta tarde todos participaran, pero el sector sindical no acudió y tampoco envió una comunicación para hacérselo saber.

“Entendemos que esa es una actitud sumamente irresponsable del sector sindical. Es un desaire muy grande que se le hace a un representante del gobierno, pues dicen una cosa y hacen otra. Si ellos son los que abogan de que los trabajadores reciban sus aumentos, mostraron una actitud irresponsable”, dijo.

En horas de la mañana de hoy el ministro de Trabajo, Winston Santos, catalogó como un acto irresponsable que el sector sindicalista saliera del país, dejando el tema del reajuste salarial sin resolver.

“Es un acto de irresponsabilidad de los sectores, sabiendo que se marchan viernes y sábado para Ginebra y vienen a fin de mes, salir para el exterior y dejar ese tema inconcluso”, expresó.

Santos indicó que la noticia de que el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Rafael (Pepe) Abreu manifestara la intención de los sindicalistas de retirarse, otra vez, de la discusión salarial, le ha tomado por sorpresa, pues entendía que ese tema estaba resuelto.

“Me reuní por separado dos veces con los trabajadores y los empleadores y creía que todo estaba resuelto, e incluso, el director de salarios estaba en Perú y lo hice venir. A mí me extraña, pero esperemos esta tarde a ver qué ocurre”, dijo.