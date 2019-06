Cómo hacer buen uso de las tarjetas de crédito para crear excelente historial crediticio

Santo Domingo, RD

Para responder dudas y ofrecer consejos acerca de finanzas personales y el manejo económico, la asesora financiera Violeta Saint-Hilaire responde varias de las inquietudes de los lectores de Listín Diario.

Pregunta: ¿Cómo puedo ahorrar teniendo pagos pendientes como la renta, internet, cable, teléfono, los 15 y 30 de cada mes?

Respuesta: Guía tus gastos e ingresos utilizando presupuesto; analiza cada uno de los gastos, identifica y analiza que no haya desperdicios en los básicos y compras del supermercado; reduce las facturaciones de la energía eléctrica, si los planes de internet y telefonía son los adecuados, etc. Crear un plan de ahorros para: emergencias, inversiones, estudios, vacaciones. Haz que los ahorros tengan un fin, un propósito que permita no lo tome para otra cosa. En cuanto a las compras que considere ¨necesarias¨ procure darse un tiempo sin hacerlas, de modo que no compre por emoción; es posible que termine no necesitando eso que iba a comprar. Ahorre, es el único camino al bienestar financiero.

Pregunta: Debido a que no es viable tener una sola fuente de ingreso en este país, ¿cuáles inversiones usted recomienda?

Respuesta: Si tiene ahorros las mejores opciones están en los puestos de bolsas o fondos de inversiones. Si no tiene ahorros, genere otras fuentes de ingresos mediante un segundo empleo, o evalúe cuáles son sus talentos y/o habilidades, organice una idea de negocios, cree un plan de acción y ofrézcalo a un público objetivo. Busque asesoría.

Pregunta: ¿Qué es más conveniente, tomar un préstamo personal o un avance del extra crédito?

Respuesta: Si realmente necesita dinero extra y el propósito requiere tomar dinero prestado, elija un préstamo personal, la tasa es más baja. Asegure que su presupuesto tiene disponibilidad para pagar la cuota de dicho préstamo. Le recomiendo que indague las tasas de ambos productos para que conozca la diferencia.

Pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de dar un buen uso a las tarjetas de créditos con el objetivo de crear un excelente historial crediticio?

Respuesta: Darle el uso para la cual fue creada, como un medio de pago. Conocer monto aprobado, fecha de corte y fecha de pago; asegúrese que esas fechas le sean convenientes, de modo que tenga dinero antes de la fecha de pago, si recibe sus ingresos después de la fecha de pago, pida al banco que la cambie por la adecuada. No utilizar más del 50% del monto aprobado, jamás sobregirarse. No financiar, salde todo lo tomado en la fecha de pago correspondiente.

Pregunta: ¿Qué beneficios podemos obtener con la tarjeta de crédito?

Respuesta: La tarjeta de crédito es un efectivo medio de pago que permite pagar compras de productos y servicios sin tener el dinero en efectivo, evite el riesgo de perderlo. Si la maneja adecuadamente le apoya a tener un buen score crediticio, le permite hacer compras internacionales por la web, algunas ofrecen descuentos, bonos por uso, por ejemplo las famosas millas, pesos, estrellas, etc. ofrecen servicios adicionales apoyo vial, reparaciones del hogar utilizando empresas calificada y previamente seleccionada.

Pregunta: ¿Es correcto que después del corte de mi tarjeta pueda efectuar el pago sin que me cobren intereses (antes de la fecha límite de pago)? ¿O debo pagarla antes del corte. Otra cosa, he leído que es recomendable no consumir más de la mitad del límite de nuestra tarjeta de crédito?

Respuesta: La fecha de corte calcula el balance tomado en un periodo determinado (30 días aproximadamente) y la fecha de pago es cuando debe pagar el monto total cortado (20 o 22 días más o menos). El monto cortado se paga antes de la fecha de pago. La recomendación de no utilizar más del 30 % o 50% del monto aprobado es porque si utiliza más de ese monto bajará su capacidad de endeudamiento y su capacidad de pago. Algunos analistas toman en cuenta que del 100% de los ingresos, un 50% está destinado a los gastos básicos, 30% a los gastos personales y 20% al ahorro. Si del monto aprobado toma más del 50% su capacidad de pago denota que está muy endeudada y si solicitara un préstamo personal o hipotecario, es posible que le sea negado. Obviamente que si se analizan dos o tres estados de cuenta de la tarjeta de crédito y el uso es adecuado, el analista notará el buen uso.

Pregunta: ¿Cuáles libros sobre finanzas me recomiendan leer para mantenerse, financieramente estable?

Respuesta: Todos los de Kiyosaki, “Piense y hágase rico”, “El hombre más rico de Babilonia” (todo un clásico), “Mente Millonaria”.

Pregunta: A parte del presupuesto mensual, ¿alguna recomendación para mantener mis finanzas personales correctamente?

Respuesta: Cuide el gasto y revise con regularidad su presupuesto, por lo menos dos veces al año revisar en qué está gastando, si el gasto es el que corresponde; si pasa algún cambio en su vida, se casa, se divorcia, se muda, etc. revíselo. Su presupuesto debe contener partidas para el ahorro, el ahorro debe tener partidas de ahorros con propósitos por ejemplo: Emergencias o contingencias usted sabrá qué tipo de necesidades tiene con regularidad; ahorros para inversiones; ahorros para vacaciones; ahorros para comprar sueños, deseos, proyectos, etc.

Pregunta: Tengo 4 tarjetas de crédito que he manejado sin caer en atrasos, pero entiendo que debo cancelar por lo menos, ¿qué tanto me afecta la cancelación y qué pautas debería tomar en cuenta para elegir cuales cancelar?

Respuesta: 4 son muchas, recuerde el costo anual de renovación y seguro por pérdida. Me permito poner mi ejemplo, por experiencia opino que las tarjetas de créditos se tienen según cada necesidad (si se saben usar bien), por más que he querido bajar de tres no he podido y le explicó las razones; tengo una en pesos para pagar casi todos mis gastos básicos, otra combustibles y otra pesos/dólares para viajar o comprar por internet. Cancelar tarjetas baja el score crediticio, si tiene dos de un mismo banco pídale a su oficial que le combine dos en una, mediante un cambio de servicio, así no le afectara su score; si son de bancos distintos hable con su oficial para que le busque la mejor leyenda al cancelarla. Quédese con dos (usted se maneja bien) claro si considera que son las que debe tener.

Pregunta: ¿Cancelar mis tarjetas de crédito me dañaría mi crédito para solicitudes futuras de préstamos?

Respuesta: Así es, cancelar tarjetas de créditos impacta su score crediticio, baja; hable con su oficial del banco para que le busque la mejor leyenda.