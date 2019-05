JetBlue Fue Galardonado con el Honor por Máxima Satisfacción del Cliente Entre las Aerolíneas de Bajo Costo

Nueva York, EE.UU.

JetBlue (NASDAQ: JBLU) fue nombrado como el Mejor en Satisfacción al Cliente Entre las Aerolíneas de Bajo Costo en el Estudio de Satisfacción de Aerolíneas en Norteamérica de J.D. Power del 2019. Esta es la 13ª vez que JetBlue ha sido nombrada la mejor aerolínea en este segmento. La puntuación de la aerolínea ha mejorado año tras año y este año marca la segunda mayor puntuación de satisfacción del cliente para JetBlue. JetBlue también fue la aerolínea norteamericana con mayor puntuación entre las aerolíneas de bajo costo en cuatro categorías: aeronaves, tripulación de vuelo, servicios en vuelo, y reservas.

Este honor llega justo después de que el programa de lealtad de JetBlue, TrueBlue, recibió la mayor clasificación en el estudio del 2018 de J.D. Power de Satisfacción de Programa de Lealtad de Aerolíneas por segundo año consecutivo y la aplicación de viajes de JetBlue ocupó el puesto más alto en el estudio inaugural de Satisfacción de Aplicaciones de Viaje de J.D. Power en los Estados Unidos.

"Gracias a nuestros 22,000 tripulantes por inspirar a la humanidad todos los días tanto en el aire como en la tierra. Este premio es el resultado directo de su dedicación y esfuerzos ", dijo Joanna Geraghty, presidenta y directora ejecutiva de operaciones de JetBlue. "Es la pasión de nuestros tripulantes y nuestra cultura corporativa la que realmente aporta vida a nuestra galardonada experiencia del cliente. Un enfoque en el servicio y un gran producto es una fórmula simple y también una combinación ganadora para JetBlue."

“ En los últimos años, JetBlue ha ganado los más altos honores de J.D. Power por su programa de lealtad, aplicación móvil, y la satisfacción del cliente de aerolíneas.. ”



Este reconocimiento llega a medida que JetBlue continúa haciendo inversiones significativas en su experiencia del cliente, sobre todo a través del rediseño de su flota Airbus A320. La nueva experiencia de la cabina Airbus A320 de JetBlue tomó vuelo oficialmente esta primavera. La segunda y última fase de la iniciativa de rediseño de cabinas interiores de la aerolínea introduce una nueva era de confort y conectividad a los viajeros, trayendo a los cielos los asientos más amplios para este tipo de aeronave y el mayor espacio entre sillas en clase económica de cualquier aerolínea estadounidense (a). La experiencia renovada también ofrece una experiencia incomparable de entretenimiento a bordo (IFE por sus siglas en inglés) con más de 100 canales de DIRECTV® y cientos de películas y programas gratuitos, cobertura expandida de la conectividad gratuita Fly-Fi® en casi todas partes donde JetBlue vuela (b) y mucho más. Los aviones Airbus A320 de JetBlue, que conforman la mayoría de la flota de la aerolínea, están siendo actualizados por primera vez desde que la aerolínea tomó la industria por sorpresa en el año 2000 con televisión en vivo a bordo y asientos de cuero.

Además, JetBlue continúa expandiendo su galardonada experiencia premium, conocida como Mint, en rutas que cruzan los Estados Unidos, así como en el Caribe y América Latina. Actualmente, la aerolínea opera más de 80 vuelos diarios de Mint en 15 ciudades de JetBlue. En la mayoría de estas rutas, JetBlue es la única aerolínea que ofrece vuelos regulares con asientos totalmente reclinables, lo cual complementa otras amenidades de Mint incluyendo opciones de comida estilo tapas, kits de amenidades de Hayward y Hopper, postres de compañías locales de helados artesanales y un servicio galardonado de tripulantes capacitados en hospitalidad.

El Estudio de J.D. Power de Aerolíneas midió la satisfacción entre más de 5,000 clientes quienes volaron en una aerolínea norteamericana entre marzo 2018 y abril 2019, examinando siete factores clave: aeronaves; registro; costo & tasas; embarque/desembarque/equipaje; servicios en vuelo; tripulación de vuelo; y reservas. JetBlue ha recibido este reconocimiento superior entre las aerolíneas de bajo costo cada año del 2006 hasta el 2016. En el 2005, JetBlue ocupó el puesto más alto en la satisfacción del cliente entre las principales aerolíneas de EE. UU., cuando las aerolíneas tradicionales y las de bajo costo fueron combinadas en una sola categoría, haciendo el logro de este año el 13º premio de J.D. Power por la mayor satisfacción del cliente.

Acerca de JetBlue

JetBlue es la aerolínea originaria de Nueva York y compañía líder en Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Ángeles (Long Beach), Orlando y San Juan. JetBlue transporta más de 42 millones de pasajeros al año a más de 100 diferentes ciudades en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina con un promedio de 1.000 vuelos diarios. Para obtener más información, visite hola.jetblue.com.

(a) JetBlue ofrece el mayor espacio entre sillas en clase económica, basado en el promedio de asientos para las aerolíneas de los Estados Unidos.

Fly-Fi no está disponible en todos los vuelos operados por JetBlue. En los aviones equipados con ViaSat-2, Fly-Fi puede no estar disponible en porciones de algunas rutas. En todos los demás aviones, Fly-Fi puede no estar disponible mientras opera fuera de los EE. UU. contiguous, o hasta que el avión regrese al área de cobertura.