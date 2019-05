Gobierno tiene el reto de formar y educar en negocios a las nuevas generaciones

Santo Domingo

El especialista en modelos de negocios y director de la Escuela de Negocios Internacionales de Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) Manuel Romero explicó que el Gobierno tiene por delante el reto de educar a las nuevas generaciones Millennial y Z para que desarrollen sus proyectos y que estos a su vez sean sostenibles.

El catedrático, al referirse a la Encuesta Millennial de Deloitte 2019, describe que las generaciones tienen una composición social y valores muy distintos, y el sector empresarial y área de negocios no escapa a esta realidad, “la generación Z ahora ven las cosas diferentes porque tienen el acceso a la información, la cual viaja bastante rápido. Y ellos buscan cosas que al final les oriente para obtener un resultado”.

Romero dijo que una característica de los Z es que son más emprendedores, le gusta generar precedentes y son más confiados en lo que tienen que hacer.

“Es importante destacar que República Dominicana y básicamente el Gobierno tiene una gran responsabilidad con este segmento porque generalmente este tipo de generación lo que piensa es en un enfoque de montar negocios y generar dinero de una vez” explica.

Sin embargo, prosiguió el especialista, “los negocios no se manejan de esa forma. Los negocios tienen una estabilidad y una sostenibilidad en el tiempo cuando usted genera una primera ganancia en un primer trimestre, no quiere decir que es millonario, y esa generación entiende que desde que monta un negocio tiene que ser exitosos y no necesariamente debe ser así. Por eso ese tipo de generación tiene muchas ideas en la cabeza y a veces da mucho miedo forzar, emprender y ejecutar un proyecto específico”.

Expone que este tipo de generación tiene muchas aspiraciones, quiere ganar bien, quiere estar en buenos puestos y al observar a tanta gente con éxito, que al final ellos siguen un patrón, y generan una creatividad abierta, inteligente y capaz.

Romero destaca que esa población al final no le tiene miedo a los retos lo que a su vez genera un impacto, “por esta razón se debe empezar a organizar este tipo de segmento. Y no solo me refiero a las facilidades tributarias, legales y dentro de la norma que le pueda dar el país, hablo de que debemos educarlos. Primero en el área financiera, y para esto requerimos el apoyo de la sociedad. Sin educación financiera tendremos un impacto, porque si no sabes manejarte internamente, ¿cómo tendrá un negocio?”

Puntualizo que aunque el Gobierno apoya mucho la labor de emprendurismo le falta hacer más, “en país cuenta con una política bastante clara, a esto se añade que se le debe dar acceso a la hora de hacer los registros y normas complementarias para que puedan legalizar todo el proceso de su negocio”.

El especialista argumentó que la generación Z tienen miedo con los temas tributarios, “cuando se les habla de ello no comprenden la finalidad del mismo y porque tienen que estar legalizados con las normas complementarias. Todo este impacto provoca que la generación Z cree un negocio sin ningún marco legal y simplemente se va a la red social, ponen una tienda virtual y desde allí realiza todos sus procesos o transacciones para poder lograr su resultado, que ganar dinero de una vez”.

Resaltó que en el país existen muchos jóvenes con muchas ideas, muy buenas y cree que para irle dándole forma a esta generación debieran crearse un foro o un evento donde se pudieran realizan acciones puntuales donde las personas con propuestas puedan darle forma y desarrollarlo.

Los Z han desarrollado en otras naciones, proyectos que han sido muy exitosos empero “los negocios no se hacen de la noche a la mañana y tienen su ciclo”.

Reiteró que el país no está preparado para dar respuesta a esta generación. Hay que trabajar con esta generación y mostrarle que con educación y dirección puede desarrollar proyectos sostenibles a nivel local.

Romero finalizó “Hay mucha inseguridad, muchos jóvenes creativos piensan en irse del país y desarrollan sus ideas fuera de RD y, cuando esto ocurre se quedan en el mercado de esa nación. Aquí hay mucho por hacer con los modelos de negocio. Tenemos empresas exitosas que han nacido de esas ideas y debemos procurar que se queden a nivel local y que tengan proyección internacional”.