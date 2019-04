Presidente del CNUS dice Código Laboral ha sido garante de los derechos de los trabajadores

Santo Domingo

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, dijo que el Código Laboral ha sido el garante de los derechos de los trabajadores dominicanos y que a pesar de que en Latinoamérica la nueva tendencia ha marcado la desaparición de este tipo de normativas, en República Dominicana la clase obrera debe continuar su lucha para que el mismo permanezca blindando las conquistas obtenidas a través de los tiempos.

En víspera de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Abreu señaló que el movimiento del que forma parte ha logrado grandes conquistas en beneficio de los trabajadores, a pesar de las continuas maniobras de los empresarios para evitarlas, al tiempo que citó el tranque en el que se encuentran las discusiones para modificar esa legislación, debido a las intenciones del sector patronal de lesionar los derechos adquiridos del sector laboral.

Pepe Abréu reseñó que “ahora sucede todo lo contrario a lo que pasa habitualmente, quien está demandando eliminar o modificar es el sector empresarial, en el entendido de que las reivindicaciones les afectan, cuando la tradición es que quienes demandan son los sindicalistas”.

Al participar en la entrevista del programa Sonnoticias TV, conducido por los periodistas Félix Rosario y Alexis Puello y transmitido por RNN Canal 27, Abréu subrayó que en cinco años de batalla con el sector empresarial estos no hayan logrado el objetivo que se proponen, señalando con ello la resistencia del sector sindical, el cual ha mantenido su posición de no permitir la eliminación de ningún derecho adquirido por los obreros, con lo cual hizo una crítica a la sociedad dominicana, ya que según afirmó, a pesar de la posición de los sindicalistas no han obtenido el reconocimiento de la población.

El presidente del CENUS argumentó que son notorios los pocos o inexistentes paros de labores, debido a que los trabajadores y empleados conocen el código laboral y por medio de este hacen sus reclamos, sin afectar la producción ni el clima de paz de sus empresas.

Por otro lado, Pepe Abreu expresó que los recientes aumentos de sueldo que aplicó el gobierno son producto de los planteamientos que el movimiento sindical había venido haciendo a los últimos gobiernos.

Rafael Pepe Abreu dijo esperar que en las negociaciones del Comité Nacional de Salarios a retomarse el próximo jueves dos de mayo, patronos y trabajadores puedan llegar a un entendimiento que por lo menos provea de un aumento salarial de un 20% a los sueldos mínimos en el sector privado, al señalar que si llegaran a aprobar el 30%, que es la aspiración de los sindicalistas, el mínimo mayor apenas llegaría al nivel de los 20 mil pesos, lo que no compensaría el costo de la canasta familiar, establecido por el Banco Central en unos 35 mil pesos mensuales.