Desfile Nacional del Carnaval 2026 será dedicado a Puerto Plata, en el Malecón de Santo Domingo

El Desfile Nacional del Carnaval Dominicano 2026 será dedicado a la provincia de Puerto Plata y se efectuará el domingo 15 de marzo en el Malecón de Santo Domingo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante un acto celebrado en el Salón de la Gobernación Provincial de Puerto Plata.

En la actividad participaron la gobernadora provincial Claritza Rochtte de Senior, el alcalde de Puerto Plata, Roque García, el diputado Emil Durán, así como autoridades locales, representantes de entidades carnavalescas, miembros de la sociedad civil y destacados comunicadores, quienes respaldaron esta designación que reconoce el valor histórico, cultural y artístico de la provincia.

Durante su intervención, el ministro José Ignacio Paliza destacó la importancia de que todos los sectores se unan para celebrar y apoyar esta designación, dejando a un lado diferencias y posiciones particulares.

Subrayó que el carnaval es una expresión viva de la identidad dominicana y que Puerto Plata posee una rica tradición carnavalesca que merece ser exaltada a nivel nacional, promoviendo la cohesión social y el orgullo cultural.

Por su parte, el ministro Roberto Ángel Salcedo resaltó que esta dedicatoria representa una oportunidad para proyectar la riqueza cultural de Puerto Plata, fortalecer la industria creativa y dinamizar el turismo.

Asimismo, hizo un llamado a las comparsas, gestores culturales y comunidades a integrarse activamente en la organización y participación del desfile, garantizando una celebración inclusiva, colorida y representativa de la diversidad cultural dominicana.