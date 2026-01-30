Colores, fantasía y tradición: el Carnaval del Distrito Nacional brillará este 22 de febrero

El Distrito Nacional se vestirá de colores y brillo el próximo domingo 22 de febrero, cuando el Malecón de Santo Domingo sea el escenario del Desfile de Carnaval del Distrito Nacional 2026, organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional en coordinación con la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (UCADI).

Más de 70 comparsas desfilarán por la avenida George Washington, en un recorrido comprendido entre el Obelisco Macho y el Obelisco Hembra, posicionando al carnaval capitaleño como una de las expresiones culturales más representativas del país.

Durante el anuncio del evento, la secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo, resaltó el nivel alcanzado en la pasada edición del carnaval.

“El año pasado dejamos la vara muy alta porque fue un derroche de colores, limpieza, organización y como cada año el carnaval de Santo Domingo es y seguirá siendo el mejor”, destacó con emoción.

Asimismo, afirmó que una vez más la alegría y el colorido del carnaval se adueñarán del malecón, en un desfile en el que toda la familia podrá darse cita y disfrutar del espectáculo cultural.

Con entusiasmo Mateo anunció que esta edición del desfile estará dedicada al Dr. José Guillermo Mieses “Pepe”, médico, deportista, folclorista y fundador de la emblemática comparsa “Los Leones del Diablo”, ganadora de múltiples premios nacionales, incluyendo el galardón a la Gran Comparsa y dos premios nacionales de fantasía en el Desfile Nacional de Carnaval.

Además, destacó los aportes de Mieses al fortalecimiento organizativo del carnaval, impulsando la creación de la Asociación de Diablos Cojuelos Unidos (ADIU) y la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), instituciones que presidió en sus inicios.

El sociólogo y folclorista Dagoberto Tejeda, coordinador técnico del carnaval, realizó un recuento histórico sobre esta manifestación cultural y resaltó su valor como la cara del carnaval al paso de los años.

Dagoberto Tejeda coordinador técnico del carnaval, Elizabeth Mateo secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional y William García presidente del UCADI.Jorge Martínez

“Los últimos años nos hemos reunido a celebrar el carnaval, el carnaval es una expresión vieja; antes del 1520 había carnaval en la ciudad de Santo Domingo, por eso el pueblo es el protagonista del carnaval”, dijo.

Con emoción, Tejeda señaló que el carnaval del Distrito Nacional se diferencia de los demás del país por su libertad y creatividad, destacando que se trata de un carnaval auténticamente de fantasía.

William García, presidente del UCADI , reconoció el respaldo brindado por la gestión municipal que encabeza Carolina Mejía, así como el esfuerzo conjunto de los integrantes de UCADI para presentar un espectáculo de calidad, tanto para el disfrute del público como para la valoración del jurado.

En el marco de la celebración, fue coronado Francisco Taveras Benítez como Rey del Carnaval, quien desde los cinco años de edad tuvo un acercamiento con esta tradición que más adelante se convertiría en su vocación.

Tras años de participación activa, formó su propia comparsa, Los Diablos de Franciquito, que posteriormente pasó a denominarse Los Cachos de Villa Francisca.

Con alegría, Santa Valdez fue reconocida como Reina del Carnaval por sus aportes a esta expresión cultural. Participa en comparsas desde 2006 y es fundadora de Sangre Africana, representación de Los Pinos de Guachupita, con la que ha conquistado al menos 15 premios en el Desfile de Carnaval del Distrito Nacional.

Durante la celebración del carnaval se entregará un premio de RD$ 300 mil pesos a la Gran Comparsa, además de incentivos económicos para los ganadores de los tres primeros lugares en diversas categorías, entre ellas carrozas, comparsas tradicionales, históricas, de fantasía, diablos tradicionales e individuales.

De igual manera, los organizadores concederán el premio “Dr. Correa” a Daniel Ariza Rosario, en reconocimiento a su trayectoria en el carnaval. Ariza Rosario es uno de los fundadores de la primera comparsa organizada del país, Villa Carlos, además de creador de Los Lobos de la Zona Colonial y Los Viejos Camellos, proyectos que marcaron un antes y un después en la historia del carnaval dominicano.