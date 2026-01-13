Sudán recupera más de 500 artefactos históricos robados desde el inicio de la guerra civil

Sudán anunció la recuperación de más de 500 artefactos históricos que datan de distintas épocas de la historia sudanesa que fueron saqueados al inicio de la guerra civil que enfrenta a las fuerzas del Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"El Ministerio de Cultura, Información y Turismo celebró hoy un evento oficial en Port Sudán para anunciar la recuperación de 570 artefactos sudaneses saqueados durante el período de guerra iniciado por la milicia rebelde", informó la agencia de noticias estatal, SUNA.

La nota destaca que las piezas recuperadas pertenecen a "varios períodos históricos sudaneses" y el proceso de recuperación se produjo como parte de los esfuerzos nacionales encaminados a "proteger el patrimonio cultural y preservar la memoria histórica del país".

Al evento asistió el representante de la UNESCO en Sudán, altos mandos de la policía, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Sudán y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas en Sudán, señaló SUNA.

Los robos y saqueos han sido comunes en el país desde el inicio del conflicto.

Posibles pillajes y daños, perpetrados por grupos armados, de varios museos e instituciones en Sudán, entre los cuales se encuentra el Museo Nacional.FUENTE EXTERNA

En marzo de 2024, la Casa Califa de Um Durman, una construcción histórica que exhibía artefactos del Estado "mahdista" de las últimas dos décadas del siglo XIX de Sudán, fue saqueada presuntamente por el grupo paramilitar.

El museo contenía principalmente armas de fuego, pistolas, cañones, armaduras, municiones y billetes de la época, así como bayonetas y espadas empleadas durante las batallas.

Desde el inicio de la guerra, varias organizaciones han alertado de que la violencia pone en peligro sitios arqueológicos inscritos en la lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, principalmente los sitios de la isla de Meroe (norte), que era centro del reino de Kush, que data del siglo III a.C..

Varios otros museos y edificios históricos han sido saqueados, vandalizados o afectados por la artillería a lo largo de este violento conflicto que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.