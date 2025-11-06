La periodista Vivian Jiménez Quiñones publica su obra debut “La mujer del río”, un libro de cuentos

La periodista Vivian Jiménez Quiñones publicó su obra debut “La mujer del río”, un libro de 12 cuentos que incluye como uno de esos textos el título de su obra literaria.

"El (libro) exhibe su dominio del lenguaje y de las técnicas de un género narrativo de larga tradición, que no ha decaído un ápice en la preferencia del público lector", así lo describe el educador, narrador, ensayista y crítico literario José Alcántara Almánzar, en la contrasolapa.

Jiménez Quiñones es una autora dominicana oriunda de la provincia de Bonao y residente en la Florida (EE. UU.). Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Continuó sus estudios en la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC) y obtuvo una maestría en Comunicación Corporativa. Dispone de una extensa trayectoria como reportera, editora y ejecutiva en distintas revistas y periódicos. Ha trabajado en las áreas de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica en los sectores público y privado. Y además, trabajó como docente en la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

“Cada cuento ha sido escrito con la lúcida conciencia de una autora que sabe lo que tiene entre manos y conduce a sus personajes con pulso firme a través de sus historias”, explica José Alcántara Almánzar.

Periodista y autora dominicana Vivian Jiménez Quiñones.RAUL ASENCIO

De entre 12 personas, fue una de las participantes latinoamericanas en el curso Técnicas de Reportaje, impartido por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez (México, 1997), auspiciado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Fue galardonada y reconocida con honores en diferentes concursos periodísticos como lo son el Concurso de Periodismo del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera (1991) y el Concurso de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (2009). Además, ha redactado y editado numerosas publicaciones institucionales y empresariales.

Actualmente, la autora bonaense labora como correctora de estilo y editora de publicaciones.

“La mujer del río” trata diferentes temas desde la cotidianidad, el amor, la muerte, tragedias familiares de gente del campo, la nostalgia, entre otros, e incluso añade en uno de los escritos como contexto la pandemia del coronavirus, recordándonos ese evento no tan lejano que nos obligó al encierro y a compartir con las personas desde la distancia. Es un libro, en su primera edición, que desde las vivencias del día la autora las trae a la ficción y construye diferentes historias.