¿Quiénes han ganado el Jugador Más Valioso en la historia del Clásico Mundial?

Otro Clásico Mundial de Béisbol llegó a su fin y eso significa que hubo un campeón y un atleta que se llevó la distinción de ser el Jugador Más Valioso del torneo (JMV).

Cinco jugadores en la historia del evento se han quedado con la condecoración que suele impulsarte hasta el templo de las grandes actuaciones dentro de las crónicas de la justa mundialista.

Daisuke Matsuzaka, Robinson Canó, Marcus Stroman, Shohei Ohtani y Maikel García han sido los agraciados que han levantado delante de los ojos del mundo el título de JMV.

Daisuke Matsuzaka 2006 y 2009

La historia nos invita a comenzar con lo realizado por Daisuke Matsuzaka en los eventos de 2006 y 2009.

El viaje inició en 2006 con un Matsuzaka que posteó una efectividad de 1.38, ponchó a diez bateadores y ganó tres partidos en 13.0 entradas lanzadas.

En el partido final se subió al montículo frente a Cuba para ponchar a cinco y tolerar cuatro imparables en cuatro entradas.

Tres años después, el nacido en Tokio volvió a participar con los asiáticos y tuvo tiempo para retener el galardón. Logró concretar 13 ponches y colocar un WHIP de 1.30 en 14 entradas y dos tercios lanzados.

Robinson Canó 2013

El turno fue para Robinson Canó en 2013, el petromacorisano fue eje importante para llevar a su país al éxito y también para atrapar el JMV con un promedio de bateo de .469, un OPS de 1.295, dos jonrones y seis remolcadas.

Marcus Stroman 2017

Marcus Stroman sobresalió en 2017 y guio al cetro al combinado de Estados Unidos luego de lanzar en tres ocasiones.

Stroman actuó a lo largo de 15 episodios y un tercio, donde ponchó a nueves bateadores y dejó una efectividad de 2.35. Además, actuó en el juego final contra Puerto Rico y lanzó seis entradas donde permitió apenas un hit.

Shohei Othani 2023

En 2023 se llevó a cabo una de las mejores versiones del Clásico Mundial y un jugador que tuvo una actuación impresionante fue Shohei Othani con la Selección de Béisbol de Japón.

El “unicornio” culminó el torneo con .435 AVG, un vuela cerca, ocho remolcadas y un OPS de 1.345.

Además, Othani tuvo la gallardía para mostrar otro de los tantos talentos que posee: ser lanzador. El asiático se subió a la lomita en el juego final y logró salvar el partido para brindarle el tercer campeonato de su historia a Japón.

Maikel García 2026

El tiempo le alcanzó a Maikel García para ser el pelotero con más hits en la sexta edición del Clásico Mundial y para ser considerado el atleta con mejor actuación.

Ese bambinazo contra Japón en los cuartos de final y el hit remolcador de una contra Italia en la semifinal serán recordados por la nación sudamericana para siempre.