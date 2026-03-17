El desempeño de Italia en el Clásico de Béisbol fue una sorpresa para el mundo, no para ellos...

Cuando Sam Antonacci fue ponchado por Daniel Palencia, la actuación de la selección de Italia llegó a su fin. Sin embargo, el desempeño del combinado italiano ha sido la historia de esta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Los italianos sobrepasaron la fase de grupos con récord de cuatro y cero incluyendo victorias sobre los “favoritos” del grupo B México y Estados Unidos; luego fueron a cuartos de final y vencieron a una selección de Puerto Rico que mantuvo presión el partido completo.

Esa actuación permitió que Italia llegará hasta la semifinal por primera vez en su historia.

Para muchos, el hecho de que “los Azurri” alcanzaran la ronda de campeonato y la semifinal fue una “sorpresa” y por eso los catalogaron como la “Cenicienta” de la actual edición del evento mundialista.

“Nosotros en verdad no estamos sorprendidos; desde el primer día en que nos juntamos en Arizona (para los entrenamientos), sabíamos de qué estaba hecho este equipo y que de verdad podríamos llegar lejos”, manifestó el receptor JJ D’Orazio, quien asumió la titularidad de la posición tras la lesión de Kyle Teel en la fase de grupos.

El pensamiento de D’Orazio es compartido por gran parte de los jugadores que conforman la selección que dirige el exGrandes Ligas, Francisco Cervelli.

“Realmente no, no ha sido una sorpresa para nosotros. Desde que nos reunimos en Arizona nos dimos cuenta de que llegaríamos lejos. Todo el mundo se durmió con nosotros, y nos descalificó y es por esa razón que muchos nos han catalogado como una cenicienta pera la verdad es que nosotros sabíamos de qué estábamos hechos”, explicó el jardinero Dante Nori.

“Representando su herencia”

A pesar del éxito obtenido por esta selección, la narrativa se ha concentrado en la pregunta de qué tanto este éxito es un logro del béisbol de Italia, debido a que la gran mayoría de jugadores son americanos con ascendencia italiana.

“Si tienes un problema con eso, lo único que tienes hacer es vencernos. Yo sé que eso ha sido un caso en las redes sociales pero la verdad es que nosotros estamos representando, nuestros orígenes, nuestra herencia”, manifestó el ya retirado relevista Adam Ottavino, quien indicó que muchas otras selecciones también tienen jugadores americanos con descendencia de esos países.

Para el jugador del cuadro Thomas Saggese es más un asunto de representar el sacrificio que realizaron sus abuelos.

“Yo sé que ese ha sido el discurso, pero la verdad es que nosotros estamos honrando nuestra herencia. Para mí, representar a mis abuelos, quienes sacrificaron mucho para que yo me encuentre en la posición que estoy hoy”, exclamó Saggese.

Crecimiento del béisbol en Italia

“Esa es nuestra tarea, que en 20-25 años esta selección este compuesta por jugadores que hayan nacidos y desarrollados en Italia. Que la juventud de allá sepa que no solo tienen una plataforma en el (fútbol) soccer, sino también en el béisbol”, fue lo exclamado por Vinnie Pasquantino, capitán de la selección italiana, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la semifinal contra Venezuela.

Tanto Nori como Ottavino y Saggese manifestaron que ese es el objetivo, que los casos como el de Sam Aldegheri, lanzador de esa selección y del béisbol de Grandes Ligas, nacido, criado y desarrollado en categorías menores en Italia.

La actuación más notoria de Italia antes de esta semifinal había sido avanzar hasta la segunda ronda, o cuartos de final, del evento tanto en la edición del 2013 y 2023.