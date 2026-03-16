Venezuela se juega un pase a la final contra Italia

11:05 p. m. FINAL: VENEZUELA 4 - 2 ITALIA La final se jugará este martes 17 de marzo, a las 8:00 de la noche, en el loanDepot Park de Miami.

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​Por los Estados Unidos está programado a abrir Nolan McLean, mientras que para Venezuela se proyecta a iniciar el partido el zurdo Eduardo Rodríguez.

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10:57 p. m. FINAL: VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Con esta victoria, Venezuela jugará su primera final del Clásico Mundial en su historia.

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​Del otro lado le espera un equipo de Estados Unidos que viene de eliminar a República Dominicana en semifinales.

10:55 p. m. FINAL: VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Venezuela se impuso al seleccionado italiano, en un partido en que Italia se mantuvo dominando la mayor parte del tiempo.

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​Sin embargo, la ofensiva venezolana explotó en la parte alta del 7mo episodio, con imparables conectados de manera consecutiva de Jackson Chourio, Ronald Acuña Jr, Maikel García y Luis Arráez voltearon un marcador que por varios innings estuvo a favor de los italianos.

10:51 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Cambio de lanzador para Venezuela: Daniel Palencia relevó a Andrés Machado.



Brayan Rocchio entró como bateador emergente por JJ D’Orazio. Rocchio falló con elevado.



Dante Nori fue ponchado.



Sam Antonacci fue ponchado.



Termina la 9na entrada



10:41 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Cambio de lanzador para Italia: Ron Marinaccio relevó a Kyle Nicholas.



William Contreras fue ponchado.



Jackson Chourio falló con rodado.



Ronald Acuña Jr falló con elevado.



10:36 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Cambio de lanzador para Venezuela: Andrés Machado relevó a Eduard Bazardo.



Zach Dezenzo falló con rodado.



Jac Caglianone fue ponchado.



Andrew Fischer fue ponchado.



Termina la 8va entrada



10:30 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:

Ezequiel Tovar falló con elevado.

Andrés Giménez fue ponchado.

Wilyer Abréu fue ponchado.



10:23 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Cambio de lanzador para Venezuela: Eduard Bazardo relevó a Ángel Zerpa.



Jon Berti falló con rodado.



Jakob Marsee fue ponchado.



Vinnie Pasquantino falló con elevado.



Termina la 7ma entrada



10:17 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Gleyber Torres recibió base por bolas. Andrés

Giménez entró por Torres como corredor emergente.



Wilyer Abréu fue ponchado.



William Contreras fue ponchado.



Jackson Chourio pegó sencillo al jardín central. Giménez avanzó a tercera.



Ronald Acuña Jr pegó sencillo. Giménez anotó. Corredores en primera y segunda base.



Maikel García pegó sencillo. Chourio anotó. Acuña Jr avanzó a tercera. Corredores en primera y tercera.



Luis Arráez pegó sencillo. Acuña Jr anotó. García avanzó a tercera. Corredores en primera y tercera.



Cambio de lanzador para Italia: Kyle Nicholas relevó a Michael Lorenzen.



Eugenio Suárez falló con elevado al jardín central.



10:15 p. m. VENEZUELA 4 - 2 ITALIA Sencillo de Luis Arráez amplía la ventaja de Venezuela.

10:11 p. m. VENEZUELA 3 - 2 ITALIA Los venezolanos le dan la vuelta al marcador con hit de Maikel García.

10:10 p. m. VENEZUELA 2 - 2 ITALIA Venezuela empató el partido tras imparable de Ronald Acuña Jr.

9:58 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Zach Dezenzo pegó sencillo.



Jac Caglianone falló con rodado al lanzador.

Dezenzo avanzó a segunda.



Cambio de lanzador para Venezuela: Ángel Zerpa relevó a Luinder Ávila.



Andrew Fischer fue ponchado.



JJ D’Ozorio recibió base por bolas. Corredores en primera y segunda base.



Dante Nori pegó un sencillo dentro del cuadro. Las bases están llenas.



Sam Antonacci fue ponchado.



Termina la 6ta entrada



9:43 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Luis Arráez falló con línea al jardín central.



Eugenio Suárez falló con línea al jardín derecho.



Ezequiel Tovar falló con elevado al jardín derecho.



9:34 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Sam Antonacci falló con rodado al campocorto.



Jon Berti falló con elevado al jardín central.



Jakob Marsee es golpeado.



Vinnie Pasquantino fue ponchado.



Termina la 5ta entrada



9:23pm VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Cambio de lanzador para Italia: Michael Lorenzen relevó a Aaron Nola.

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​Resumen del inning de Venezuela:



William Contreras recibió base por bolas.



Jackson Chourio fue puesto out tras toque de sacrificio. Contreras avanza a segunda.



Ronald Acuña Jr falló con elevado al campocorto.



Maikel García falló con rodado al campocorto.



9:22 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Cambio de lanzador para Venezuela: Luinder Ávila relevó a Ricardo Sánchez.



Jac Caglianone falló con rodado a tercera.



Andrew Fischer pegó sencillo al jardín izquierdo.



JJ D’Orazio llega a primera tras rodado al campocorto. Fischer fue puesto out en segunda.



Dante Nori falló con elevado al jardín izquierdo.



Termina la 4ta entrada



9:17 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Luis Arráez falló con rodado a segunda.



Eugenio Suárez pegó jonrón solitario.



Ezequiel Tovar falló con rodado al campocorto.



Gleyber Torres pegó sencillo.



Wilyer Abréu falló con rodado.



9:12 p. m. VENEZUELA 1 - 2 ITALIA Los venezolanos recortan la ventaja de Italia a la mitad tras jonrón de Eugenio Suárez.

9:07 p. m. VENEZUELA 0 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Jon Berti falló con rodado al campocorto.



Jakob Marsee falló con rodado a primera.



Vinnie Pasquantino recibió base por bolas.



Zach Dezenzo falló con rodado a primera.



Termina la 3era entrada



9:00 p. m. VENEZUELA 0 - 2 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



William Contreras recibió base por bolas.



Jackson Chourio falló con elevado a primera.



Ronald Acuña Jr fue ponchado.



Maikel García falló con rodado al campocorto.



8:50 p. m. VENEZUELA 0 - 2 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Vinnie Pasquantino falló con rodado a tercera.



Zach Dezenzo pegó sencillo al jardín central.



Jac Caglianone recibió base por bolas. Corredores en primera y segunda base.



Andrew Fischer recibió base por bolas. Las bases están llenas.



JJ D’Orazio recibió base por bolas. Dezenzo anotó. Las bases están llenas.



Cambio de lanzador para Venezuela: Ricardo Sánchez relevó a Keider Montero.



Dante Nori llegó a salvo a primera tras rodado. Orazio fue puesto out. Caglianone anotó. Corredores en tercera y primera base. Nori se robó segunda.



Sam Antonacci falló con rodado a primera.



Termina la 2da entrada



8:48 p. m. VENEZUELA 0 - 2 ITALIA Italia anota las primeras carreras del partido gracias a bases por bolas y un rodado.



8:32 p. m. VENEZUELA 0 - 0 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Eugenio Suárez fue ponchado.



Ezequiel Tovar fue ponchado.



Gleyber Torres pegó sencillo al jardín izquierdo.



Wilyer Abréu falló con elevado al jardín central.



8:19 p, m. VENEZUELA 0 - 0 ITALIA Resumen del inning de Italia:



Sam Antonacci fue ponchado.



Jon Berti pegó sencillo al jardín central.



Jakob Marsee bateó para doble matanza.



Termina la 1era entrada



8:11 p. m. VENEZUELA 0 - 0 ITALIA Resumen del inning de Venezuela:



Ronald Acuña Jr falló con línea al jardín central.



Maikel García tocó para hit.



Luis Arráez falló con elevado al jardín central. García fue puesto out en primera.

