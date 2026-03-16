Clásico Mundial
Omar López: "Si hoy ganamos, mañana vamos con todo"
Al responder preguntas de medios de comunicación, López aseguró que no importa si usa todos sus lanzadores, buscará ganar la final a como dé lugar.
El dirigente de la Selección de Béisbol de Venezuela, Omar López, afirmó que, de vencer este lunes al equipo de Italia, irán "con todo" en contra de los Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.
Asimismo, al referirse al posible nivel cansancio de sus pítchers por lanzar en días consecutivos, el capataz venezolano dijo no importa, aseverando que sus jugadores se sentirían como si tuvieron días libres si llegan a jugar la final.
"Nosotros ganando hoy, mañana vamos a ir con todo, no importa si tenemos que usar todos los lanzadores back to back (de manera consecutiva), vamos a ir con todo. Si tenemos un día más, un día menos, igualito esos muchachos se van a sentir como si hubieran tenido dos días libres", expresó.
Venezuela buscará jugar en su primera final del Clásico Mundial. Los peloteros que saldrán a buscar este logro son:
1. Ronald Acuña Jr
2. Maikel García
3. Luis Arráez
4. Eugenio Suárez
5. Ezequiel Tovar
6. Gleyber Torres
7. Wilyer Abreu
8. William Contreras
9. Jackson Chourio
ALINEACIÓN DE ITALIA
1. Sam Antonacci
2. Jon Berti
3. Jakob Marsee
4. Vinnie Pasquantino
5. Zach Dezenzo
6. Jac Caglianone
7. Andrew Fischer
8. JJ D'Orazio
9. Dante Nori