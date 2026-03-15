República Dominicana se mide a EEUU por un boleto a la final del Clásico Mundial

4:48 p. m. EEUU 0 - 0 RD El dirigente de EEUU, Mark DeRosa, aseguró que República Dominicana tiene "algunos de los mejores" peloteros.

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​"Tienen algunos de los mejores jugadores del mundo, mucho respeto para Albert Pujols y Nelson Cruz por armar un equipo increíble", afirmó.

4:42 p. m. EEUU 0 - 0 RD Así saldrá República Dominicana en contra de los Estados Unidos. Alineación de República DominicanaListín Diario

4:34 p. m. EEUU 0 - 0 RD Sobre el abridor de los Estados Unidos, Paul Skenes, Juan Soto aseguró que es un gran lanzador, pero que la alineación dominicana también es muy buena.

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​"Del 1 a 9 nosotros tenemos bateadores que se van a parar ahí a tomar buenos turnos. No creo que él pueda desapercibido por ese lineup", dijo.

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​Asimismo, habló sobre su plan de ataque contra Skenes, explicando que su trabajo es castigar los fallos de los lanzadores oponente, por lo que si el estadounidense "falla" en un picheo, hará lo posible por castigarlo.

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​"Hay que esperar el fallo. Cuando falle, nosotros no podemos fallar. Esa es la mentalidad", expresó.

4:25 p. m. EEUU 0 - 0 RD "No hay miedo".

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​Así se expresó Juan Soto al hablar con miembros de la prensa, previo al partido de semifinales en contra de Estados Unidos, en el Clásico Mundial de Béisbol.

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​El estelar jardinero aseguró que su equipo confía en el talento que hay, y que deben salir a demostrarlo en el terreno de juego.

4:21 p. m. EEUU 0 - 0 RD Al equipo dominicano le tocó hablar con la prensa primero, con el dirigente del equipo, Albert Pujols, tomando la palabra.

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​Al responderle a miembros de la prensa, Pujols aseguró que República Dominicana se ha venido preparando para este momento, añadiendo que el abridor de EEUU, Paul Skenes, "sabe a quien se está enfrentando" e indicó que está cómodo con el plan ofensivo diseñado.

4:19 p. m. EEUU 0 - 0 RD Los abridores de este partido, pautado a iniciar a la 8:00 p. m., serán Paul Skenes, en representación de EEUU, y Luis Severino, defenderá los colores dominicanos.

4:07 p. m. EEUU 0 - 0 RD El equipo de los Estados Unidos ya anunció su alineación, temprano como de costumbre.

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​Sin embargo, las selección de las barras y estrellas presenta algunos cambios: Gunnar Henderson entrará por Alex Bregman y Will Smith recibió la titularidad por encima de Cal Raleigh.

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​A continuación, la alineación de los Estados Unidos: Alineación de los EEUUFoto tomada de la cuenta de X de la Selección de Béisbol de los Estados Unidos (@USABaseball)