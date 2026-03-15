“Me decepcionó mucho”: Ohtani se despide del Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani abandonó el campo de juego tras finalizar el Clásico Mundial de Béisbol para Japón, al igual que hace tres años, solo que el último out no podría haber sido más diferente.

En 2023, Ohtani lanzó triunfalmente su guante y su gorra, y luego extendió los brazos mientras sus compañeros lo rodeaban cuando ponchó a Mike Trout para finalizar una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos que le dio el tercer título del CMB a Japón.

El sábado por la noche, el mejor jugador de béisbol trotó por el mismo diamante del parque loanDepot hasta el banquillo de Japón después de que su elevado al cuadro sellara la derrota por 8-5 ante Venezuela en los cuartos de final. Con desánimo, se quitó los guantes de bateo, el casco y bajó las escaleras del dugout, pasando junto a sus atónitos compañeros, quienes se apoyaban en la barandilla y observaban a los venezolanos que celebraban.

“Me decepcionó mucho”, dijo Ohtani.

Japón, la potencia dominante del béisbol internacional, había ganado 11 partidos consecutivos del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) desde su derrota en semifinales ante Estados Unidos en 2017, y había alcanzado las semifinales en las cinco ediciones anteriores. Es la única nación en ganar dos seguidos, en 2006 y 2009. Japón también venció a Estados Unidos en la final del último torneo olímpico de béisbol, celebrado en 2021 y organizado por los Samuráis.

Tras el impresionante jonrón de Ronald Acuña Jr. al inicio de la primera entrada contra Yoshinobu Yamamoto, Ohtani igualó la hazaña al conectar otro jonrón al comienzo de la parte baja de la misma entrada contra el lanzador Ranger Suárez.

Shota Morishita, quien entró al partido tras la lesión de Seiya Suzuki en la primera entrada, puso a Japón arriba 5-2 con un jonrón de tres carreras en la tercera.

Chihiro Sumida permitió el jonrón de dos carreras de Maikel García en la quinta entrada, lo que encendió a los venezolanos en el banquillo de primera base y a los aficionados en la multitud de 34.548 personas que en su mayoría favorecían a los sudamericanos.

Luego, Hiromi Itoh permitió el batazo de tres carreras de Wilyer Abreu en la sexta entrada que puso a La Vinotinto arriba 7-5, y el lanzamiento descontrolado de Atsuki Taneichi en la octava entrada permitió que anotaran otra carrera.

Ohtani recibió una base por bolas intencional antes del jonrón de Morishita, pero no rindió en sus últimas tres apariciones al plato, ponchándose en la cuarta y séptima entrada antes de hacer el último out en una novena entrada.

Japón contaba con una base sólida al recuperar aproximadamente la mitad de su lista de participantes del CMB de 2023.

El año pasado, Ohtani y Yamamoto ayudaron a los Dodgers de Los Ángeles a convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas de Béisbol en repetir título de la Serie Mundial en un cuarto de siglo. Ohtani obtuvo su cuarto premio MVP y Yamamoto fue elegido MVP de la Serie Mundial.

Pero Japón no contaba con Roki Sasaki, el lanzador de potente brazo que permaneció con los Dodgers en los entrenamientos de primavera tras una temporada de novato interrumpida por una lesión. Además, Ohtani era solo bateador y no una estrella polivalente, ya que cuidaba su brazo de lanzar tras regresar el año pasado de una segunda operación importante de codo.

Ohtani lideró a los bateadores japoneses con un promedio de .462, tres jonrones y siete carreras impulsadas. Terminaron con un promedio de bateo de .284, inferior al .299 de hace tres años, y una efectividad de 3.35, superior al 2.29, el mejor del torneo.

“No teníamos la opción de que Ohtani lanzara desde la mitad del partido”, dijo el seleccionador de Japón, Hirokazu Ibata.

“Por supuesto que lo hubiera querido”, añadió Ibata, “pero no tuve otra opción”.