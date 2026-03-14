Con cambios en su alineación, Venezuela y Japón se preparan para un enfrentamiento épico

A minutos de que comience el encuentro entre ambos rivales, los dirigentes de Japón y Venezuela se sentaron a conversar con la prensa sobre lo que sería el primer enfrentamiento en un Clásico Mundial de Béisbol entre ambas potencias del deporte.

Ambos equipos presentan cambios en sus respectivas alineaciones en búsqueda de obtener la victoria en un enfrentamiento de vida o muerte en estos cuartos de final.

De un lado, el dirigente venezolano Omar López, aunque mantuvo a sus primeros tres bateadores (Ronald Acuña JR, Maikel García y Luis Arraez) en la punta de su alineación, realizó movimientos drásticos entre los nueve titulares que enfrentarán a un Yoshinobu Yamamoto quien viene de quedar tercero para el Cy-Young de la Liga Nacional y ser el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

López optó por insertar en el lineup a Eugenio Suárez, como cuarto bate y bateador designado, en búsqueda de tener más ofensiva luego de sus primeros tres bateadores. Luego de Suárez bateará el campocorto Ezequiel Tovar, quien le ha conectado siete hits en 10 turnos a Yamamoto.

Sacrificados por esos movimientos serán los hermanos Contreras (Wilson y William) quienes, hasta el momento, no han impactado en la ofensiva venezolana.

la alineación de Venezuela:

Ronald Acuña JR RF

Maikel García 3B

Luis Arraez 1B

Eugenio Suarez DH

Ezequiel Tovar SS

Gleyber Torres 2B

Wilyer Abreu LF

Salvador Pérez C

Jackson Chourio CF

“Algo de lo que me motiva es enseñar que Venezuela también es una potencia en el béisbol”, expresó Maikel García durante la rueda de prensa prejuego.

De su lado, los actuales campeones mundiales, cuyo núcleo ofensivo consiste primordialmente en bateadores izquierdos, buscan la manera de como alinear su orden al bate de la mejor forma para proteger a Shohei Ohtani, quien seguirá de primer bate, contra los lanzamientos del zurdo venezolano Ranger Suárez. En búsqueda de eso, el manager Hirokazu Ibata optó por colocar a Teruaki Sato, quien viene de conectar 40 cuadrangulares y ganar el Jugador Más Valioso de liga Niponesa como segundo al palo y jardinero derecho en sustitución de Kensuke Kondo.

la alineación de Japón:

Shohei Ohtani DH

Teruaki Sato RF

Seiya Suzuki CF

Masataka Yoshida LF

Kazuma Okamoto 3B

Munetaka Murakami 1B

Shugo Maki 2B

Sosuke Genda SS

Kenya Wakatsuki C