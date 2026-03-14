Austin Wells: "Me siento más dominicano cada día"

Desde el momento en que se oficializó que el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, estaría con la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, el público dominicano lo ha acogido como "uno más".

Wells, cuyo apellido materno es Fernández, tiene raíces domincanas gracias a su madre, quien es hija de dos dominicanos que se radicaron en Estados Unidos y desde el primer momento en que se puso el uniforme de "Dominicana" ha sido de los más seguido por los fanáticos.

Así se demostró cuando participó en los partidos de exhibición en el Estadio Quisqueya, siendo uno de los más ovacionados por la afición y también cuándo se le fue entregada la cédula de identidad y electoral que lo certifica como un ciudadano dominicano.

"Me siento más dominicano cada día. Para mí es un honor representar a mi familia y a las raíces de mi madre", indicó Wells, quien en múltiples ocasiones ha señalado que de adolescente visitó la casa de sus abuelos maternos varias veces.

Wells ha sido el receptor titular de República Dominicana en el actual evento, sin embargo en el partido de cuartos de final, le tocó venir de la banca ante Corea del Sur.

Luego de entrar a sustituir a Agustín Ramírez en la defensa en la parte alta del séptimo inning, Wells le tocó batear en la parte alta de esa misma entrada y en ese turno conectó un cuadrangular de tres carreras que completó la victoria, por la vía del nocaut ante el equipo asiático.

"Es uno de los momentos más inolvidables de mi carrera, sin lugar a dudas. Hasta donde he jugado, ese es uno, si no el que más, de los más importantes en mi vida", fue lo exclamado por el receptor luego de terminado el encuentro ante Corea del Sur.

El jonrón del séptimo episodio fue el segundo de Wells en lo que va de Clásico Mundial de Béisbol sumándose a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Junior Caminero, O'Neil Cruz y Fernando Tatis Jr como los jugadores con múltiples cuadrangulares de República Dominicana en el presidente torneo. Los dominicanos se han caracterizado en este torneo por realizar varios "batflips" cuando saca la pelota del parque, algo que lo que el catcher aun se está acostumbrando.

"Digamos que aún me estoy acostumbrando. No he sido conocido por hacer muchos batflips en lo que va de mi carrera, pero aún estoy practicando", manifestó Wells.

El próximo partido de la República Dominicana será el domingo ante los Estados Unidos y Paul Skenes, en lo que será la semifinal del evento. Wells se perfila a ser el titular de ese partido.