Xander Bogaerts dice que República Dominicana está en un "momento especial"

El campocorto de los Padres de San Diego y de la selección de Países Bajos, Xander Bogaerts, indicó que el equipo de República Dominicana se encuentra en un "momento especial" durante su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Países Bajos fue una de las selecciones vencidas por República Dominicana durante la fase de grupos y por la vía del knockout.

"Esos muchachos están viviendo un momento especial. Se dice que hay que reconocer lo bueno y te digo que ellos están haciendo algo especial y no es solo algo de uno solo, es toda la alineación; y entonces sacan a O'Neil Cruz y da un par de jonrones, es decir, toda su banca es buena también", argumentó Bogaerts al ser entrevistado por 97.3 The Fan en su regreso a los campos de entrenamiento de los Padres en Arizona.

El campocorto que fungió como capitán de Países Bajos se sintió decepcionado debido a que su selección no logró los "resultados esperados", sin embargo expresó que aún así disfrutó mucho su estadía con el equipo.

"Fue muy divertido, muy divertido. Fue bueno compartir otra vez con mis compañeros, también compartir el camerino con muchos de los muchachos jóvenes e impactar en su camino hacia las Grandes Ligas, igual como hicieron conmigo", exclamó Bogaerts, quien participó por primera vez en un Clásico Mundial en 2013.