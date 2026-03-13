No hay mañana: Japón irá con todo ante Venezuela

"No hay mañana". Así describió el manager de la selección de Japón, Hirokazu Ibata, el enfrentamiento correspondiente a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol este sábado ante Venezuela.

Comandados por Shohei Ohtani, la tropa japonesa viene de terminar invicta en la fase de grupos, sin embargo, no se confían ante una selección venezolana compuesta por múltiples estrellas del béisbol de Grandes Ligas.

"Ellos tienen un buen equipo, nosotros también y vamos con todo para enfrentarnos a ellos", manifestó Ibata al comparecer por primera vez ante la prensa desde que él equipo llegó a Miami para las rondas de eliminación.

Ibata confirmó que el estelar Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025, será el encargado de abrir el partido ante los venezolanos, luego de hacer lo propio en el primer partido de la fase de grupos, y que lo hará sin ningún tipo de restricciones.

"Cada lanzador tiene sus propios objetivos y metas, pero hasta el momento no tengo ninguna restricción con relación a Yamamoto, él está listo y lanzará hasta donde él pueda", indicó Ibata. Se recuerda que, en estos cuartos de final, un lanzador puede realizar hasta 80 lanzamientos.

El dirigente japonés señaló que, hasta el momento, no tiene decidido quién irá luego de Yamamoto salga de la lomita, pero manifestó que todos sus lanzadores estarán listos para ser utilizados en el momento que sea necesario.

"Es un juego de eliminación, no hay mañana. Todos los lanzadores estarán listos para ser utilizados cuando sea necesario. Yo solo espero no tener que hacer un cambio en medio de una entrada y que todos los lanzadores finalicen los innings", argumentó Ibata.

Venezuela se mide a Japón a las nueve de la noche del sábado. Ranger Suárez será el lanzador de los venezolanos.

