El exgrandes ligas Hyun-Jin Ryu será el encargado de lanzar ante República Dominicana

El veterano y ex lanzador de Grandes Ligas, Hyun-jin Ryu, será el encargado de abrir el partido por Corea del Sur en el enfrentamiento de cuartos de final ante República Dominicana.

"Escogimos a Ryu porque es el lanzador más veterano y confiable que tenemos y entiendo que tenemos un buen chance para ganar el partido con él en la lomita", señaló el manager de Corea, Ji-Hyun Ryu.

El lanzador zurdo participó en varias temporadas de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

"Me sentí en República Dominicana"

El jardinero de los Gigantes de San Francisco y de Corea, Jhung-Hoo Lee, manifestó que él y otros jugadores de la selección estuvieron presentes en el partido entre República Dominicana y Venezuela, donde se determinaría el rival que enfrentarían.

"Yo sé que estábamos en Estados Unidos pero con la gran cantidad de dominicanos que habían en el estadio, me sentí como si estuviera en la República Dominicana. Vi cómo los jugadores se alimentaban de esa fanaticada y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor", manifestó Lee.

"Somos iguales"

El jugador de Grandes Ligas manifestó que su mensaje para sus compañeros es que los dos conjuntos están representando a sus países y estamos dando lo mejor.

"Eso es lo que trato de decirle a mis compañeros, nosotros somos iguales. No es un enfrentamiento de amateurs contra profesionales, somos ambos profesionales. Yo sé que estamos jugando contra jugadores que vemos por televisión, pero daremos el todo por el todo", manifestó Lee.

El capitán de Corea indicó que lo primordial para este viernes será "dar el mejor esfuerzo" y no arrepentirse del resultado sin importar cuál sea el marcador final.

Corea del Sur jugará la segunda ronda del evento mundialista después de 17 años sin estar presente. Además, tendrán el primer enfrentamiento de su historia en el torneo contra los caribeños.

El encuentro está pautado para iniciar a las 6:30 de la tarde (hora dominicana).