La euforia por República Dominicana también se siente en las tiendas

La euforia por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es total.

En redes sociales, en el terreno de juego y hasta en la tienda oficial del evento mundialista existen pruebas de ello.

En esta ocasión la palabra “sold out” (todo vendido si se traduce al español) es una que dice presente en varios artículos relacionados al combinado tricolor.

Las camisetas de local con los apellidos de Manny Machado, Juan Soto, Junior Caminero, Julio Rodríguez, Brayan Bello, Ketel Marte, Sandy Alcántara, Oneil Cruz y Jeremy Peña están agotadas en todas sus medidas.

Solamente queda disponible la de Vladimir Guerrero en la talla 4XL. Todas esas chaquetas poseen un precio de US$199,99.

La de visitante tampoco se escapa. Por lo menos las de Guerrero Jr., Soto y Tatis Jr. han sido vendidas en todas sus tallas.

Las chaquetas locales y visitantes sin apellidos y sin números tampoco se encuentran disponibles. Esas tienen un precio de US$179,99.

Otros accesorios

Los hoodies, t-shirts, polo-shirts, pullovers y prendas de vestir alusivas al equipo dominicano están disponibles, pero algunas tallas no.

Por ejemplo, los hoodies marca Nike color azul (US$94,99) solamente están disponibles en la talla de 3XL y los rojos (US$79,99) únicamente en 2XL.

Los hoodies de la marca Antigua están exclusivamente disponibles en M, L, 2XL en el apartado de los hombres (US$84,99). Por su parte, para las mujeres solo están en la talla 2M.

Existen camisetas mangas largas rojas y azules para hombres que solamente se encuentran disponibles en M, L, XL y 2XL.

Los T-shirts azules de la marca Nike (US$49,99) con los apellidos Guerrero Jr., Machado y Soto se encuentran disponibles solamente en las tallas 2XL y XL.

Otro T-shirt es el Nike Red Velocity Dri-FIT rojo (US$47,99) que solamente está disponible en las tallas 2XL y 3XL.

En la tienda también existen objetos como gorras, cascos, banderines, tarjetas de la marca Topps y pelotas firmadas por los peloteros.

Una pelota firmada por Caminero y Rodríguez tiene un costo de US$299,99 y una por Soto en US$499,99.