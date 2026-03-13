Dominicana lidera mayoría de la ofensiva en la primera ronda

Su average es de .313, el mejor entre todos los equipos y sus 13 jonrones lo coloca a uno de igualar el récord en un Clásico que está en poder de México.

La República Dominicana encabezó la mayoría de los renglones ofensivos en la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol, la cual culminó el miércoles y que en lo adelante da paso a los partidos de cuartos de final.

Los dominicanos, haciendo honor a una soberbia ofensiva, fueron primeros en la primera etapa en promedio de bateo con .313 (128-40), jonrones con 13, anotadas 41, remolcadas 40, boletos recibidos 33, OBP 458, OPS 1,130, porcentaje de slugging 672.

Sus 13 bambinazos se ubican a solo uno del récord de México, nación que disparó 14 en el evento del 2009.

Y con el poderío mostrado por los dominicanos, las posibilidades son bien amplias para establecer una nueva marca en caso de continuar su invicto. Hasta el momento ocho peloteros diferentes quisqueyanos han volado las verjas, con Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto repartiéndose de a dos cada uno.

Dominicana y Japón, .301 son los dos únicos conjuntos con promedio por encima de la marca aristocrática. También los asiáticos son segundos en anotadas con 35 y en slugging solo Italia registra uno por encima de .600, en su caso .642.

En el OPB a los .458 de dominicana se une Japón con .442 y Estados Unidos .430 como los que registran por encima de .400.

En el pitcheo

Los monticulistas han tenido un desempeño magistral, el equipo caribeño es cuarto en efectividad con 2.38, solo detrás de Puerto Rico, 1.22, Canadá 1.50 y Japón 2.12.

El picheo apenas ha aceptado dos jonrones y en ese aspecto van detrás de Puerto Rico y Canadá, cuyos lanzadores se van inmaculados, mientras que Cuba aceptó uno.

En la ofensiva los dominicanos batean para .313, lo contrario apenas lo hacen para un pírrico .187.

Así de impresionante transita hasta el momento República Dominicana en los renglones ofensivos y de pitcheo.