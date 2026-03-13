¿Cómo se preparó RD para enfrentar a los lanzadores de Corea del Sur?

El coach de bateo de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Jorge Mejía, dio a conocer cómo el equipo se ha preparado para enfrentarse este viernes a Corea del Sur.

Mejía indicó que el equipo de scouts de avanzada han recopilado videos e informaciones sobre los surcoreanos para luego mostrárselas a los criollos, quienes se disputarán el pase a la semifinal del torneo.

“Teníamos gente scouteando los pitcher de ellos, y recopilamos las informaciones para pasársela a los muchachos, en estos momentos vamos a estar revisando el pitcher abridor", dijo Mejía a reporteros del Listín Diario.

El veterano y ex lanzador de Grandes Ligas, Hyun-jin Ryu, será el encargado de abrir el partido por Corea del Sur ante República Dominicana.

Mientras que el lanzador zurdo Cristopher Sánchez será el abridor por el conjunto de Quisqueya.

“La velocidad está ahí, la salud está ahí. Hay un plan de juego para mañana, tu sabes que eso es un equipo diferente y tenemos un buen plan para el juego de mañana (viernes)”, indicó Sánchez durante una rueda de presa.

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Quejas

Previo al partido, el dirigente dominicano Albert Pujols se quejó de que el equipo coreano no haya enviado su alineación a tiempo para el partido de esta tarde de cuartos de final en Miami.

Pujols dijo que no entendía cuál era el misterio de los coreanos y de los japoneses de no informar su alineación ofensiva y señaló que entonces él haría lo mismo.