Shohei Ohtani asegura no hay grandes diferencias entre béisbol latinoamericano y japonés

La megaestrella de los Dodgers de Los Ángeles, y de la Selección de Béisbol de Japón, Shohei Ohtani, aseguró este jueves que no ve grandes diferencias entre el béisbol japonés y el latinoamericano.

“Un strike es un strike y una bola es una bola”, afirmó, aludiendo al hecho de que las reglas del béisbol son iguales en todos los lugares.

Ohtani, al responder preguntas de reporteros, indicó que el béisbol es una especie de “idioma” que une a varias culturas, pero a su vez tiene sus expresiones particulares, dependiendo del país.

Entre las pocas diferencias que puede apreciar entre ambas culturas beisboleras, el reinante Jugador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés) del Clásico Mundial de Béisbol del 2023 y de la Liga Nacional de Grandes Ligas, destacó la forma de celebrar de los equipos.

También afirmó que el ambiente en los estadios es distinto a la de Japón, pero en ambos casos los fanáticos disfrutan a su manera el béisbol.

CONTRA VENEZUELA

El Samurai Japan, que busca en este Clásico revalidar su título de 2023, se enfrentará este sábado a la selección de Venezuela, que a su vez sigue buscando su primer campeonato mundial.

Para ese partido está pautado a abrir por Japón Yoshinobu Yamamoto, el héroe de los Dodgers en la más reciente Serie Mundial, mientras que por los venezolanos iniciaría el partido el zurdo Ranger Suárez.

Sobre Venezuela, Ohtani los calificó como “un equipo fuerte”, con buen bateo y picheo.

Asimismo, añadió que es a Japón a quien le tocará hacer los ajustes correspondientes para ganarles.

El ganador de ese partido del sábado pasará a las semifinales, donde se enfrentaría al que resulte victorioso entre Italia y Puerto Rico.

La otra llave del Clásico, tiene a República Dominicana contra Corea, que se celebrará este viernes y a Estados Unidos contra Canadá.

La final de evento mundialista será el 17 de marzo en Miami.