República Dominicana registró las mejores asistencias en el Clásico Mundial en Miami

Como era de esperarse, el partido entre Venezuela y República Dominicana sirvió como el “plato principal” del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Esto no solo se debió a que era un encuentro esperado entre rivales invictos en el actual torneo, sino por la cantidad de fanáticos que se esperaba acudieran al loanDepot Park de los Marlins de Miami, sede del referido grupo.

Y la fanaticada no decepcionó. Un lleno total en el estadio de los Marlins se tradujo a una asistencia de 36,230 personas, que vivieron un excelente partido que quedó a favor de los dominicanos, sirviendo como un cierre con broche de oro para la primera fase del torneo.

Ese número también confirmó algo que se sospechaba desde el principio: la Selección de Béisbol de República Dominicana era la atracción principal de este evento en Miami.

¿Por qué? Sencillamente porque fue el equipo que más llenó el estadio.

De acuerdo con datos oficiales del registro de asistencias, los cuatro partidos con mayor cantidad de público del Grupo D del Clásico fueron los de República Dominicana.

Luego del lleno total alcanzado contra Venezuela, la segunda mayor marca la tuvo el partido entre dominicanos y nicaragüenses, con 35,127, en la noche inaugural.

Fanáticos dominicanos y venezolanos en el loanDepot Park.Listín Diario

A este le sigue el partido República Dominicana – Países Bajos, que contó con la presencia de 32,324. Los juegos anteriormente mencionados fueron los únicos de este grupo en romper la barrera de los 30 mil aficionados.

En cuarto lugar está el encuentro de los dominicanos contra el combinado de Israel, que tuvo una convocatoria de 28,728.

Todo esto significa que no solo República Dominicana participó en las mejores asistencias del grupo, sino que cada uno esos partidos significaron la mayor convocatoria lograda por las demás selecciones que participaron en Miami.

ASISTENCIA DE TODOS LOS PARTIDOS

Venezuela – Países Bajos: 19,542

RD – Nicaragua: 35,127

Nicaragua – Países Bajos: 16,897

Israel – Venezuela: 22,573

Países Bajos – RD: 32,324

Nicaragua – Israel: 17,972

Venezuela – Nicaragua: 27,844

RD – Israel: 28,728

Israel – Países Bajos: 13,565

RD – Venezuela: 36,230