¿Con qué cuenta Corea para enfrentar a RD en el Clásico Mundial de Béisbol?

Este viernes se inician los cuartos de finales del Clásico Mundial de Béisbol y mientras ya todos los fanáticos y analistas comienzan a visualizar un posible enfrentamiento entre República Dominicana y Estados Unidos en la semifinal, los dominicanos tienen que sobrepasar a un rival duro de roer como lo es el equipo de Corea.

Los asiáticos, que salieron de la ronda de grupos por primera desde el 2009, terminaron segundo en su grupo, con récord de dos victorias y dos derrotas (detrás de Japón), obteniendo la clasificación el último día de la primera fase al vencer a Australia con un marcador de siete carreras por dos.

Esta es la primera vez que República Dominicana se medirá ante un equipo asiático en cualquier etapa del Clásico Mundial, por lo que para muchos, el equipo de Corea cuenta con muchos desconocidos.

Pero, ¿qué tiene el equipo de Corea?

Ofensiva

Para empezar, el lineup está liberado por el jardinero Jung Hoo Lee, de los Gigantes de San Francisco, quién es su tercer bate y capitán, y dejó buena impresión en sus años en la liga doméstica antes de partir a Grandes Ligas.

El año pasado, en las mayores, Lee bateó para .266, con 10 cuadrangulares, 55 remolcadas, un OPS de .735 y un 1.6 de War acumulado. Hasta el momento en el clásico, el jardinero lleva cinco hits (dos dobles) en 18 turnos.

Otro jugador conocido de este lado es el también jardinero Jahmai Jones, quien en el 2025 para los Tigres de Detroit bateó para .287 con siete jonrones y 23 remolcadas, con un OPS de .937 y en este torneo lleva cuatro hits en 18 turnos, con cuadrangular y doble . El conjunto de Corea también cuenta con Hyseong Kim, infielder de los Dodgers de Los Ángeles, quien el pasado año bateó para .280, con tres jonrones, 17 remolcadas y 13 bases robadas. Para un OPS de .699 y un War de 1.8. En esta edición del Clásico Mundial, solamente tiene un indiscutible en 10 turnos al bate.

Los coreanos también cuentan en sus filas con el jugador del cuadro Shay Whitcomb, quien aunque no tuvo mucha participación en Grandes Ligas con los Astros de Houston, en su filial triple A conectó 25 cuadrangulares y lleva dos batazos de vuelta completa, en el actual certamen.

Además de los jugadores en Estados Unidos, los coreanos cuentan en su ofensiva con jugadores establecidos en su liga doméstica como Do Yeong Kim, Hyun Min Ahn y Bo Gyeong Moon, quienes han mostrado poder de extrabase y han sido quienes han comandado la ofensiva de esa selección en lo que va de torneo.

En el pitcheo

Los coreanos cuentan con lanzadores establecidos en su liga, siendo el exgrandes ligas, Hyun-Jin Ryu, lanzador zurdo quien tuvo éxito con los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto. Hasta el momento estos no han anunciado quien sería su abridor para el partido del viernes ante República Dominicana, pero los candidatos son el propio Ryu y el lanzador del primer partido Hyeong Jun So, quien también relevó en ese último partido contra Australia y lleva cinco entradas en blanco en el torneo.

Corea y República Dominicana se miden a las 6:30 de la tarde de este viernes, en un partido donde el perdedor es eliminado del torneo. Cristofer Sánchez será el abridor de los dominicanos.