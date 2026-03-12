Omar López a Albert Pujols: Ojalá nos podamos ver en la final del Clásico Mundial

Luego de finalizado el partido entre República Dominicana y Venezuela, en dónde los dominicanos se llevaron la victoria siete carreras por cinco, los dirigentes de ambos conjuntos, Omar López y Albert Pujols, se dieron la mano en un gesto de camaradería en un enfrentamiento que hizo vibrar las graderías del loanDepot Park.

"Ojalá nos veamos en la final", fue lo dicho por el dirigente venezolano López a Pujols, quien manifestó que es la meta en conjunto de esos equipos.

"Cuando le di la mano a Albert Pujols, independientemente del resultado, le dije 'caballo, suerte y ojalá nos encontremos en la final'. Yo creo que esa es la meta tanto de República Dominicana como de Venezuela, llegar a la final. Que no se metan ninguno de los otros que están en los cuartos de final, solo eso", manifestó López durante una rueda de prensa.

"Se ganó mucho"

López exclamó que, a pesar de que él resultado final del juego no les favoreció, el encuentro fue de alto valor para ellos ya que ganaron mucho con relación a cómo seguir enfrentándonos los próximos encuentros.

"Yo creo que ese partido nos otorgó los ánimos y las gallardías para seguir enfrentando lo que les resta", manifestó el también coach de banca de los Astros de Houston.

El mismo indicó que el partido de ayer fue un "juego de orgullo y emociones fuertes", y que por esa razón existieron ciertas situaciones que "quizás" no permitieron que Venezuela se quedará con un resultado favorable.

"Tuvimos par de equivocaciones, pero si esas equivocaciones no hubieran existido, aquí estaríamos hablando de otro tema hoy", señaló López, al tiempo de indicar que el cambiar el plan de juego les permitió tener una oportunidad de remontar luego en el partido.

"Pasar la página"

Para López el equipo de Venezuela tuvo un buen partido por lo que entiende que sus jugadores no deben de tener la "moral baja" por lo que no realizó ningún tipo de "meeting", sin embargo, sí admitió que estos sí se reunieron entre ellos a puertas cerradas y pasaron la página.

"Ya pasamos la página, yo creo que eso es lo mejor y lo más bonito que tiene la pelota", exclamó el capitán de la selección venezolana, quién fue quien se hizo el último out en el encuentro contra República Dominicana al batear para dobleplay.

Listos para Japón

Omar López manifestó que ya Venezuela se encuentra lista para enfrentar a Japón en los cuartos de final; el mismo señaló que los actuales campeones son un "equipo sólido y de mucho talento" pero que por igual tienen sus debilidades.

"Si quieres ser campeón tienes que demostrar que eres mejor y que mejor manera que vencer a Japón", exclamó el dirigente venezolano.

López indicó que su abridor del sábado, Ranger Suárez, es una persona que no se aprieta y que le gusta esos escenarios.

"Quien conoce y sabe quién es Ranger Suárez, sabe que él es una persona de sangre fría, que pueden 30,000 - 40,000 personas y él no se va a presionar", explicó el dirigente.

El manager manifestó que Suárez estará limitado a 55-60 lanzamientos, pero que confía en su bullpen, el cual ha venido realizando un "tremendo trabajo".

"Lo importante es llegar al sexto inning con menos daños, yo creo que el relevo de nosotros es de los mejores del torneo y si llegamos con ventaja de 2-0, ese juego es de nosotros", exclamó López.

Venezuela y Japón se medirán en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol este sábado a las nueve de la noche. Ranger Suárez será el encargado de abrir por los venezolanos mientras Yoshinobu Yamamoto hará lo propio por los nipones.