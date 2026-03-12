Medios extranjeros resaltan el triunfo de Dominicana sobre Venezuela en el Clásico Mundial

La deslumbrante victoria obtenida por República Dominicana sobre Venezuela la noche del miércoles fue destacada por MLB.com e importantes diarios de Venezuela, Puerto Rico y Miami con la foto de un eufórico Fernando Tatis Jr. iniciando la marcha tras dar un descomunal jonrón de tres carreras en la cuarta entrada del expectante partido.

“Platano Power”: RD exhibe su poder ante Venezuela y arrasa el Grupo D, título el principal portal de béisbol, cuya nota la encabeza señalando que “Es un milagro que el techo del loan Depor Park se haya mantenido en su lugar”.

La poderosa alineación de República Dominicana montó un espectáculo épico de fuegos artificiales para vencer a Venezuela y quedarse con el primer lugar del Grupo del Clásico Mundial, resalta en el segundo párrafo.

Los jugadores de República Dominicana celebran un jonrón de Vladimir Guerrero Jr. en el tercer inning ante Venezuela.

El Nacional de Caracas, uno de los más populares rotativos de la Patria de Bolívar, lo reflejó así: “Dominicana impuso su poder para vencer a Venezuela” para luego resaltar en el “lead” que "El equipo quisqueyano castigó al pitcheo venezolano con cuatro cuadrangulares para llevarse la victoria y el liderato del Grupo D. Venezuela chocará contra Japón el próximo sábado en los cuartos de final".

“República Dominicana desata su poder y derrota a Venezuela para evitar a Japón en cuartos de final”, publica el influyente Miami Herald con una gráfica donde se observan a los principales jugadores de República Dominicana celebrando el jonrón conectado por Vladimir Guerrero Jr. en el tercer episodio.

Primera Hora, de Puerto Rico

Dominicana se impone ante Venezuela y termina invicta en el Grupo D del Clásico Mundial.

En cuartos de final, los quisqueyanos se medirán a Corea del Sur, mientras que los venezolanos tendrán un cruce con Japón.

ÚLTIMAS NOTICIAS (Venezuela)

Dominicana se impone y se lleva el clásico caribeño.

República Dominicana sacó todo su arsenal de poder y venció a Venezuela a punta de batazos con pizarra de 7-5. Los quisqueyanos dispararon cuatro cuadrangulares y sus relevistas evitaron que la toletería nacional ligara el "swing oportuno". En un loanDepot Park a reventar, el merengue sonó más fuerte que los tambores criollos, permitiendo a los dominicanos adueñarse del liderato del Grupo D.

DIARIO LAS AMÉRICAS (Florida)

República Dominicana somete a Venezuela y finaliza en la cima de su grupo en el Clásico Mundial.

Con cuatro jonrones de sus estrellas, la República Dominicana venció este miércoles 7-5 a Venezuela en el LoanDepot Park de Miami en un duelo que definía al líder del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.