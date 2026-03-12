Juan Soto habla de su gran amistad con Ronald Acuña Jr.

En el campo son rivales, pero fuera de las líneas de cal, Juan Soto y Ronald Acuña Jr. mantienen una relación tan profunda que alcanza el estatus de hermandad.

El propio jardinero izquierdo del equipo dominicano lo revela y sostiene que ese abrazo fraterno llega casi al mismo tiempo desde que se alcanzan a ver.

“Oh, Acuña es como un hermano para mí, son muchas las personas que han querido crear una rivalidad entre ambos, pero no es así, ni lo lograrán, siempre nos tratamos con respeto y nos admiramos el uno al otro”, expresó Soto, minutos después de culminado el partido en que República Dominicana derrotó 7 vueltas por 5 a Venezuela.

“Incluso, nosotros hasta subimos juntos a las Grandes Ligas y siempre mantenemos gran cordialidad y comunicación”, resalta Soto sobre el patrullero derecho de Venezuela.

El miércoles, por ejemplo, y encontrándose Soto en la inicial, Vladimir Guerrero Jr. conectó un imparable al jardín derecho. Acuña cortó la pelota y de inmediato retó con su mano aguantada a Soto para que siguiera hacia la antesala.

En ese momento, Soto solo sonrió y desde la intermedia le levantó el brazo izquierdo en señal de salutación hacia su amigo.

Ambos, hasta en los días anteriores al partido, habían hecho una apuesta de que uno de ellos iría vestido al estadio de dominicano o venezolano, dependiendo del equipo que perdiera.

Es decir que Acuña, como miembro del conjunto derrotado, tendría que ingresar al estadio vestido con indumentaria dominicana.

Desde que ambos subieron a las Grandes Ligas en el 2018, ha existido la comparación de cuál es mejor entre los dos. Son de los más talentosos peloteros con los que cuenta el negocio en la actualidad.

Sobre su vuelacerca en el primer episodio, el dominicano Juan Soto sostuvo que realizó los ajustes de rigor para conectar la pelota entre los jardines central y derecho.

“Pude engarzar un pitcheo de Rodríguez y darle en la misma costura a la pelota, recorté un poco el bate y pude conectar con autoridad”, expuso.