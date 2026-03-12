Fernando Tatis Jr: Mi adrenalina y electricidad se lo debo a Lidom

En el 2023, Fernando Tatis Jr. no pudo formar parte del plantel dominicano en el Clásico Mundial, pero el de este año se lo está gozando y con creces.

Contribuyendo en grande con el éxito que en la actualidad aflora en el equipo quisqueyano, cuyo jonrón de tres vueltas en el cuarto episodio se convirtió en el batazo ganador para que Dominicana superara 7 carreras por 5 a Venezuela.

“Aunque conecté la pelota de jonrón, no todo el crédito es para mí, pues Austin Wells tomó un tremendo boleto y luego se produjo ese imparable de Perdomo, si eso no hubiera ocurrido, mi batazo quizás no tendría la validez que tuvo”, señaló durante la conferencia de prensa postpartido.

Tatis dio gran crédito al ambiente que se vive dentro del plantel, la gran vibra que se siente en el dogout, el camerino y hasta se traslada al hotel.

Sobre la gran adrenalina y electricidad de su juego, no titubea en expresar que esto se lo debe a la Liga Dominicana de Béisbol, incluso desde que era un niño.

“Crecí viendo los partidos de Lidom, inmerso desde pequeño en los dogouts de la Liga Dominicana y luego, cuando comencé mi carrera como pelotero, fue algo igual; de ahí radica mi forma eléctrica de jugar al béisbol y la adrenalina que le inyecto al juego”, resalta.

Admitió que no sabe de dónde salió el bat flip (tirar el bate al aire) como lo hizo en ese cuarto episodio. “De verdad se me fue de las manos, en un momento quería detenerme, pero ya era tarde; pienso que eso fue causa de la euforia existente en el parque”, manifestó.

Agregó que luego pensó sobre qué era lo que había realizado.

“De verdad es algo que me ocurre de manera genuina, pero el estadio vibrando a toda capacidad, la energía del juego y de mis compañeros, es algo que se siente y solo el que está dentro del terreno puede comprender esta situación”, afirmó.