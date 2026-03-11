Shohei Ohtani y el equipo de Japón ya entrenan en Miami a la espera del juego de RD y Venezuela

Shohei Ohtani y sus compañeros de la selección de beisbol de Japón ya se encuentran entrenando en Miami, ciudad a la que arribaron esta madrugada.

El equipo de Japón, uno de los grandes favoritos en el Clásico Mundial de Béisbol, desarrolla su primera práctica en territorio estadounidense.

Este equipo viene de barrer su grupo, al ganar los cuatro compromisos que tuvieron en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol.

Japón enfrentará al perdedor del partido de esta noche entre República Dominicana y Venezuela.

En cambio, el ganador del encuentro se medirá ante Corea, equipo que llegó segundo en ese grupo.

Japón ha ganado tres títulos del Clásico Mundial de Béisbol, lo que les convierte en los máximos ganadores del evento. República Dominicana y Estados Unidos han ganado uno cada uno.

El equipo japonés también tiene en sus filas a Yoshinobu Yamamoto, el jugador más valioso de la Serie Mundial de 2025, en la que los Dodgers de Los Ángeles derrotaron en 7 juegos a los Azulejos de Toronto.

También al toletero Seiya Suzuki, estrella de los Cachorros de Chicago y a los jugadores Masataka Yoshida y Yusei Kikuchi, ambos con experiencia de Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston y los Angelinos de los Ángeles de Anaheim.

También forma parte Munetaka Murakami, quien hará su estreno en la mejor liga del mundo esta campaña con los Medias Blancas de Chicago.