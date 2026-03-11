Junior Caminero y Ken Griffey Jr en un mano a mano sobre el Clásico Mundial de Béisbol

Junior Caminero vuelve a ser protagonista.

Esta vez no fue con un jonrón o una buena jugada, sino con una intervención junto a Ken Griffey Jr. en un audiovisual que se encuentra en el canal oficial del Clásico Mundial de Béisbol.

Griffey Jr. es el embajador global de la justa mundialista y realiza una serie de contenidos con el nombre de “Griffey's Guides”, un espacio donde convive por unos momentos con los diferentes integrantes de las selecciones participantes del Clásico.

En esta ocasión la oportunidad fue para Caminero, uno de los jugadores de la nueva camada que ha tenido un gran impacto dentro del béisbol profesional.

Durante el video, ambos se encuentran en una repostería dominicana ubicada en Miami y deciden hablar sobre el significado e importancia de poder estar presentes en el torneo mundialista.

El primero en hablar fue el integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, que catalogó la justa como “una oportunidad de hacer algo que nunca había hecho”.

“Ir allí (Clásico Mundial de Béisbol) me dio una oportunidad de hacer algo que nunca había hecho: jugar con mi país. A pesar de que tenía 35 años, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Esas tres semanas significan mucho para muchas personas”, reveló.

Griffey Jr. fue miembro de la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial inaugural de 2006, en el cual bateó .524 con tres jonrones.

Por otro lado, Caminero indicó que personas cercanas a él le comentaron que jugar en el Clásico es mejor que la Serie Mundial y que por eso siempre está dispuesto a decirle que sí a su país.

“Por mi nación siempre digo que sí. Alguien me dijo que el Clásico Mundial de Béisbol es mejor que cuando juegas la Serie Mundial”, aseguró Caminero con una alegría notable en su rostro.

La declaración de “la Máxima” caminó de la mano con las que ofrecieron días atrás en una rueda de prensa Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., que expresaron que jugar con República Dominicana es más grande que hacerlo en una Serie Mundial.

En ese sentido, el exoutfielder norteamericano le dijo a Caminero que trate de aprovechar la oportunidad de jugar con los quisqueyanos.

“No existe una cosa como esto, es diferente la cantidad de orgullo que tienes. Es una oportunidad que nunca olvidarás, es divertida e intensa. Trata de disfrutar”, explicó el bateador zurdo que disparó 630 jonrones en 22 temporadas en Grandes Ligas.

El jugador que se desempeña en la esquina caliente de los Rays de Tampa Bay está participando por primera vez en su carrera en un Clásico Mundial de Béisbol y hasta ahora batea para .400 con dos vuelacercas en 10 turnos oficiales agotados.

Si quieres ver el video completo solo debes pulsar aquí.