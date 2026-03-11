Clásico Mundial: República Dominicana se juega el liderato del Grupo D contra Venezuela

5:10 p. m.

RD 0 - 0 VENEZUELA

En par de horas empieza el cuarto partido de República Dominicana en el Clásico Mundial, que se medirá contra Venezuela, en el duelo más esperado del Grupo D en este torneo.

​El ganador de este partido pasará como primero y se enfrentará a Corea del Sur, mientras que el derrotado jugará contra el vigente campeón del Clásico, Japón.