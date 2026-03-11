Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Clásico Mundial
Minuto a Minuto

Clásico Mundial: República Dominicana se juega el liderato del Grupo D contra Venezuela

Fernando Tatis Jr., celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante la segunda entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Israel, 9 de marzo de 2026.

Fernando Tatis Jr., celebra con sus compañeros tras conectar un grand slam durante la segunda entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Israel, 9 de marzo de 2026.

Avatar del Saulo Mota Telemín
Saulo mota telemínMiami, Estados Unidos
Actualizar
  • 5:29 p. m.

    RD 0 - 0 VENEZUELA

    Así saldrán los venezolanos en el partido de hoy:

  • 5:18 p. m.

    RD 0 - 0 VENEZUELA

    Esta será la alineación del equipo dominicano esta noche:

    Alineación de República Dominicana

    Alineación de República DominicanaListín Diario

  • 5:10 p. m.

    RD 0 - 0 VENEZUELA

    En par de horas empieza el cuarto partido de República Dominicana en el Clásico Mundial, que se medirá contra Venezuela, en el duelo más esperado del Grupo D en este torneo.

    ​El ganador de este partido pasará como primero y se enfrentará a Corea del Sur, mientras que el derrotado jugará contra el vigente campeón del Clásico, Japón.

Ver más

Tags relacionados