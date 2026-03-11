Canadá le gana a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol vivió una jornada de sorpresas este martes con los triunfos 3-2 de Canadá sobre Puerto Rico y 8-6 de Italia sobre Estados Unidos, en el penúltimo día de la fase de grupos.

Canadá ha confirmado su evolución en el béisbol desde la lomita limitando a una poderosa ofensiva de Puerto Rico a cinco hits, jugando frente a sus fieles en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

"No podemos pedir más de nuestros lanzadores", dijo el manager Ernie Whitt. "Jugamos para estar en esta posición, sabíamos que queríamos ganar esta noche pero que no significa nada si no ganamos mañana".

Un par de bases por bolas a Tyler O’Neill y Tyler Black en agregado a un sencillo de Abraham Toro impulsaron las tres carreras de la victoria para Canadá que con este triunfo puede aspirar al liderato del Grupo A en la jornada del miércoles.

Los norteamericanos necesitan un triunfo ante el cuadro cubano para asegurar la clasificación, ambos equipos llegan con la necesidad de triunfo, el perdedor regresará a casa.