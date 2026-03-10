Albert Pujols reveló que Austin Wells será titular contra Venezuela

El mánager de la Selección de Béisbol de República Dominicana, Albert Pujols, afirmó que Austin Wells será el titular en la receptoría criolla, en el partido contra el equipo de Venezuela este miércoles.

“Wells va a estar jugando contra Venezuela. Ese es el plan, todos ellos (los peloteros de República Dominicana) lo saben”, indicó.

Pujols reveló esta información en la rueda de prensa postvictoria de República Dominicana contra Israel, un partido que terminó 10-1.

El entrenador dijo que la titularidad de Agustín Ramírez contra Israel era algo preprogramado, asegurando que independientemente del rendimiento de Wells en el juego contra Países Bajos, el cátcher de los Marlins era el que empezaría el partido este lunes.

“Ese era el plan con Ramírez, (contra Israel) era el día de él, Wells se podía ir de 4-4 con cuatro jonrones (contra Países Bajos), pero el día de hoy era de él (Ramírez)”, expresó.

De igual manera, resaltó que luego del partido de este miércoles contra Venezuela se preparará un plan de juego en base a los oponentes que tengan de frente.

VOLVIÓ A MOVER LA BANCA

Respondiendo preguntas de reporteros, Pujols destacó el nivel de comunicación que tiene con sus jugadores, algo que le permite mover las piezas del equipo con facilidad.

Continuó aseverando que Vladimir Guerrero Jr. sabía que contra Israel iba a jugar Carlos Santana, y que similarmente Oneil Cruz también estaba al tanto de su titularidad en este partido.

Además, agradeció que este juego le dio la flexibilidad de poder usar a varios jugadores. Durante el partido vieron acción saliendo de la banca Junior Lake, Amed Rosario y Erik González.

República Dominicana juega este miércoles ante Venezuela por el liderazgo del grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol.

Quien gane ese partido se enfrentará a Corea el viernes en Miami, en cuartos de final. El equipo que lo pierda tendrá entonces que chocar contra Japón, el día sábado.