Jonathan Aráuz habla sobre altercado con Mayorga: Estaba riéndose y lo tomé como falta de respeto

Un elevado atrapado por el jardinero derecho colombiano Tito Polo confirmó lo peor para Panamá: eliminados del Clásico Mundial 2026, dueños del último lugar del grupo A y un pasaje directo a la ronda de eliminatorias para intentar clasificar al evento de 2029.

Cuatro carreras por tres fue la victoria de Colombia sobre los canaleros, una derrota que mostró el mal momento de los panameños dentro de la disciplina.

Sin embargo, el revés ha pasado inadvertido y los ojos de los seguidores del juego se han centrado en la situación que protagonizaron el jugador del cuadro interior Jonathan Aráuz y el mánager José Mayorga en el noveno episodio de ese partido.

“Yo doy el rolling, corro y de la frustración ni tan siquiera llego a la base. Las pocas oportunidades que tuve en el Clásico pues no aporte, no es un secreto, pero tampoco es que tuve muchas oportunidades de demostrar lo que realmente puedo demostrar. Mí frustración llega obviamente de ahí”, reveló Aráuz.

Aráuz ingresó como emergente a agotar un turno por Allen Cordoba en la novena entrada; no obstante, después de conectar un rodado a la segunda base y ser retirado por la vía 4-3 regresó al dugout y tuvo un aguerrido cruce de palabras con Mayorga.

“Digo algo, obviamente miro hacia la derecha donde está el mánager de nosotros y su staff, él tiene una reacción donde me responde a mí. No sé si lo tomó para él, yo nunca le mencioné su nombre, yo nunca dije nada hacia él. No sé que estaba pasando por su cabeza en ese momento, pero él decidió tomarlo con él”, aseveró en una entrevista con el periodista Víctor Romero de DatitosTV.

Además, aseguró que tuvo varias molestias durante el evento mundialista y que la situación ocurrida no solamente fue por lo sucedido en ese partido.

“Yo pensé que eso moría ahí como profesionales que somos. Aparte de eso mí frustración no fue por el turno de hoy, hubo otras molestias mías desde antes”, dijo.

“El juego contra Puerto Rico, que fue muy doloroso, anímicamente nos destruyó, él simplemente está de alguna manera u otra feliz y riéndose y eso yo lo tomé como una falta de respeto porque estábamos todos destrozados por lo sucedido y a raíz de ahí viene mi frustración, mi molestia”, agregó.

No ingresó al dugout

Después de finalizado el partido, la situación se extendió hasta el clubhouse de la escuadra panameña, lugar donde Aráuz no pudo ingresar por ordenes de Mayorga, según contó en una entrevista con el periodista de TVMAX deportes David Salayandia Miranda.

“Después del juego, después de toda esa situación se me acerca la gente de la seguridad del equipo y creo que seguridad de ahí (Estadio Hiram Bithorn) y me dicen que el mánager no permite mi acceso al clubhouse. Yo no lo entiendo, somos profesionales y eso fue cosas del juego y yo no voy a llevar algo a esos extremos allá dentro”, aseveró.

Además, habló sobre que tuvo que cambiarse de ropa en otro lugar y que no pudo viajar con la escuadra por petición del capataz panameño.